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الأحد 13 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رئيس بايرن ميونخ يكشف أسباب ابتعاد كيبا

كيبا
كيبا

أكد الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ الألماني كريستيان دريسن، أن فريقه كان قريبًا للغاية من التعاقد مع كيبا أريزابالاجا، حارس مرمى تشيلسي، لكن رغبة اللاعب حالت دون اتمام الصفقة.

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وأوضح أن اللاعب اختار اللعب ضمن صفوف ريال مدريد، وذلك بسبب كونه إسبانيًا، لكن الفريق سيجد حلًا لأزمة حراسة المرمى خلال الميركاتو الحالي.

تصريحات دريسن

تحدث كريستيان دريسن في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لتقديم المهاجم الإنجليزي هاري كين، حيث قال: "اقتربنا بقوة من التعاقد مع كيبا، وكنا قريبين بالفعل من تقديمه اليوم، لكنه إسبانيًا واختار ريال مدريد، أنا مقتنع بأننا سنجد حلًا بحلول الأول من سبتمبر".

وتابع: "بالتأكيد لدينا سفين أولرايش حارس مرمى موجود دائمًا عندما يكون الأمر مهمًا، نحن سعداء بوجود سفين هنا، بالطبع نحن نبحث عن حل لهذا الوضع الصعب".

وأضاف دريسن: "نثق في عودة مانويل نوير خلال النصف الثاني من العام، لكن لا يمكننا التنبؤ بالضبط، نأمل أن نتمكن من تقديم حل للوضع قريبًا".

الجدير بالذكر أن مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، تعرض لإصابة قوية عقب نهاية كأس العالم قطر 2022، وذلك عندما كان في جولة ترفيهية مع عائلته.

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