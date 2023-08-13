خاص بالوفد|علاء عبدون يقترح على الأندية أتباع أساليب هامة قبل التعاقد مع لاعب السلة

اقترح علاء عبدون نجم الزمالك السابق في كرة السلة ومدير قطاع الناشئين الحالي في النادي العديد من الأفكار على الأندية من أجل تباعها قبل التعاقد مع لاعبي كرة السلة .





وقال قال علاء عبدون في تصريحات خاصة لـ الوفد :" في مصر يطبق الاحتراف بالاسم فقط یجب على الأندیة إجراء فحوصات طبیة للاعب كما أنه یجب تحدید احتیاج الفریق لمركز اللاعب من عدمه وھل یناسب طریقة اللعب ام لا ، كما أنه يجب التركيز على اللیاقة البدنیة للاعب قبل التعاقد معه ".

ونصح عبدون:" يجب على الأندية عدم الحصول على توقیع اللاعب لمجرد ضرب النادي المنافس ولكن عليهم تحديد احتياجتهم أولًا". وأضاف عبدون قائلاً :" یوجد تطور كبیر في كرة السلة من قطاعات الناشئین والجمیع یرغب في إنشاء جیل قوي من أجل الإستثمار فیه في المستقبل".

انتقال اللاعبين ..

وعن انتقال اللاعبین للأندیة المنافسة قال :" الفریق أذا كان لم یرغب في خدمات اللاعب لم یتعاقد معه لأن الجھاز الفني ھو من یحدد احتیاجاتھ للفریق ". وكانت أتجھت أنظار جماھیر الكرة المصري الفترة الأخیرة نحو كرة السلة التي أتجھت للإحتراف على خطى كرة القدم، بسبب إنتقال العدید من اللاعبین من أندیتھم لآخرى وأخرھم مصطفى مكاوي " كیجو" لاعب الزمالك السابق والذي أنتقل لصفوف الأھلي ، وقبل ذلك أحمد إسماعیل لاعب الأھلي الذي أنتقل للزمالك ، وأنس أسامة الذي رحل عن الزمالك وأنضم لصفوف الاتحاد السكندري .

ولم یقف الأمر على لاعبي كرة السلة فقط بل أنتقل العدید من المدربین من أندیتھم إلى أندیة آخرى وعلى رأسھم أحمد مرعي الذي رحل عن الاتحاد السكندري وتولى مهام تدريب الزمالك.

كما رحل عن صفوف الزمالك المدرب الإسباني أوجستي بوش الذي تولى مهام تدريب الأهلي. واتخذت كرة السلة مساحة كبيرة لدى الجماهير بسبب الصفقات القوية التي تبرمها الأندية ، كما أن المنافسة أصبحت قوية للغاية في كرة السلة خاصة بين أندية القمة في اللعبة الأهلي والزمالك والإتحاد السكندري والجزيرة.

وأصبحت عقود لاعبي كرة السلة في الأندية المصرية قريبة للغاية من لاعبي كرة القدم، كما أن المبارايات اصحبت تأخذ متابعة كبيرة للغاية بعدما تم بثها بشكل مباشر عبر قنوات التلفاز .