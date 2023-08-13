جناح جامعة أسيوط يشهد إقبالًا كبيرًا للتعرف على الكليات والبرامج

شهد جناح جامعة أسيوط، في المعرض التعليمي لإحدى المؤسسات الصحفية التعليمية الكبرى للجامعات والمعاهد، (معرض التعليم العالي /النسخة السابعة)، إقبالًا وتفاعلًا كبيرًا من الطلاب، وأولياء أمورهم؛ للتعرف على نظام الدراسة بكليات جامعة أسيوط، وتخصصاتها، وبرامجها المميزة، والرد على استفساراتهم.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، أن مشاركة الجامعة في المعرض تأتي في إطار حرص الجامعة على تعريف الطلاب المصريين، والأجانب بالكليات، والبرامج؛ للالتحاق بها، والتعريف بنظام الدراسة ببرامجها المميزة، والتي تواكب أحدث النظم، والبرامج التعليمية، وتتوافق مع المعايير العالمية في مختلف التخصصات، ومتطلبات سوق العمل المحلي، والدولي، مضيفًا أن المعرض يستقبل طلاب الثانوية العامة، وطلاب الشهادات المعادلة العربية، والأجنبية، ويعد فرصة للاطلاع على أفضل البرامج، والتخصصات المناسبة لهم فى هذه الكليات، والتي يرغبون في الالتحاق بها، ومعرفة كيفية الالتحاق بهذه البرامج بالكليات.

جدير بالذكر، أن المعرض التعليمي لمؤسسة أخبار اليوم للجامعات، والمعاهد (معرض التعليم العالي/ النسخة السابعة) نظمته مؤسسة أخبار اليوم للعام السابع على التوالي، خلال الفترة من 10 إلى 11 أغسطس، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقام بافتتاحه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتفقدَ الوزيران جناح جامعة أسيوط، وأشادا به، وذلك بحضور الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، ولفيف من السادة رؤساء الجامعات الحكومية، والخاصة، والأهلية، والتكنولوجية، والمعاهد، والكاتب الصحفي أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، والكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم، والدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من قيادات وزارة التعليم العالي، وممثلو المعاهد العالية، وذلك بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة، والمتوسطة بالهيئة المصرية العامة للمعارض بمدينة نصر.

ويعد المعرض أحد أكبر معارض التعليم العالي في مصر، ويشارك فيه (75) جامعة حكومية، وخاصة، وأهلية ، وتكنولوجية، ومعاهد حكومية، وخاصة، ويعد المعرض فرصة؛ للترويج، والتسويق للإمكانيات، والقدرات التي تتوفر لدى المؤسسات الأكاديمية، وإتاحة المجال أمام طلاب الثانوية العامة، وطلاب الشهادات المعادلة العربية، والأجنبية؛ للاطلاع على أفضل البرامج، والتخصصات المناسبة لهم، وما تشتمل عليه الجامعات من برامج دراسية حديثة ومتميزة تلبي احتياجات سوق العمل المستقبلي، فضلاً عن توضيح المسارات التعليمية المختلفة أمام الطلاب الجدد.

ويضم فريق العمل المنظم لجناح جامعة أسيوط بالمعرض الأستاذ غريب خيري زكي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام، والأستاذة نادية سليم مدير إدارة العلاقات العامة، والأستاذ أحمد حسام الدين بالإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ عبدالحميد عُمر عبدالمالك مدير إدارة الخريجين، والأستاذ حسين أحمد أخصائي العلاقات العامة والإعلام، والأستاذ مصطفى حسين جلال أخصائي العلاقات العامة والإعلام ، والأستاذ محمود عليوة محمد بإدارة العلاقات العامة والإعلام، والأستاذ خالد صلاح محمود أخصائي اجتماعي بإدارة المؤتمرات.

جناح جامعة أسيوط يشهد إقبالا كبيرا للتعرف على كليات وبرامج الجامعة

جناح جامعة أسيوط يشهد إقبالا كبيرا للتعرف على كليات وبرامج الجامعة

جناح جامعة أسيوط يشهد إقبالا كبيرا للتعرف على كليات وبرامج الجامعة

جناح جامعة أسيوط يشهد إقبالا كبيرا للتعرف على كليات وبرامج الجامعة

جناح جامعة أسيوط يشهد إقبالا كبيرا للتعرف على كليات وبرامج الجامعة

جناح جامعة أسيوط يشهد إقبالا كبيرا للتعرف على كليات وبرامج الجامعة

جناح جامعة أسيوط يشهد إقبالا كبيرا للتعرف على كليات وبرامج الجامعة

جناح جامعة أسيوط يشهد إقبالا كبيرا للتعرف على كليات وبرامج الجامعة

جناح جامعة أسيوط يشهد إقبالا كبيرا للتعرف على كليات وبرامج الجامعة

جناح جامعة أسيوط يشهد إقبالا كبيرا للتعرف على كليات وبرامج الجامعة

جناح جامعة أسيوط يشهد إقبالا كبيرا للتعرف على كليات وبرامج الجامعة

جناح جامعة أسيوط يشهد إقبالا كبيرا للتعرف على كليات وبرامج الجامعة

جناح جامعة أسيوط يشهد إقبالا كبيرا للتعرف على كليات وبرامج الجامعة

جناح جامعة أسيوط يشهد إقبالا كبيرا للتعرف على كليات وبرامج الجامعة