بيلنجهام يتحدث عن هدفه الافتتاحي مع ريال مدريد بالدوري الإسباني

تحدث الإنجليزي الدولي الشاب جود بيلنجهام عن انطباعه بعد تسجيل هدفه الأول في الدوري الإسباني بقميص ريال مدريد.

وابدى بيلنجهام سعادته بالهدف والمساهمة في فوزه على مضيفه أتلتيك بيلباو بهدفين دون رد مساء أمس السبت في الجولة الافتتاحية.

وتقدم الفارو رودريجيز بهدف للنادي الملكي في الدقيقة 28، وبعدها ب8 دقائق أضاف بيلنجهام الوافد حديثا من صفوف بوروسيا دورتموند الألماني الهدف الثاني.

ونقل الموقع الرسمي لريال مدريد عن بيلنجهام قوله: فرضنا سيطرتنا وحصلنا على فرص لتسجيل مزيد من الأهداف.

وأضاف اللاعب الفائز بجائزة رجل المباراة أمام بيلباو: هذه المباراة كانت خاصة جداً بالنسبة لي والشيء المهم هو الفوز، كنت محظوظاً بالتسجيل، هي ثلاث نقاط في بداية الموسم.

وأكمل: فرضنا سيطرتنا وصنعنا فرصاً كثيرة، كان الشوط الثاني أصعب وتعيّن علينا القتال، دافعنا بقوة ولعبنا جيداً في الهجمات المرتدة وحظينا بفرص تسجيل المزيد من الأهداف.

وقال: عندما تسدد الكرة يكون لديك فرصة للتسجيل، لم أحكم تسديد الكرة، لكن الحظ حالفني ودخلت الشباك.

واستطرد النجم الإنجليزي: أستمتع حقاً مع زملائي في الفريق لما يقدمونه سواء في وجود الكرة وبدونها، سعيد بالتواجد معهم وهذا يجعلني أبتسم، أنا سعيد جداً بالهدف والفوز.