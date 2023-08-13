خاص الوفد.. مدحت وردة يعلق على الإحتراف في كرة السلة

علق مدحت وردة أسطورة كرة السلة المصرية على الاحتراف في كرة السلة الفترة الأخيرة والذي شهد انتقال العديد من اللاعبين من أنديتهم إلى أخرى بسبب المنافسة القوية بين الأندية.

وقال مدحت وردة في تصريحات خاصة ل الوفد: "كان یوجد في الوقت الماضي حرج من الإنتقال من نادي إلى آخر وكان یوجد إنتماء قوي ولكن في الوقت الحالي أصبحت كرة السلة إحتراف والجميع يرحل من نادية إلى آخر من أجل تطور اللعبة".

وأضاف وردة قائلًا: "اللاعب في الوقت الحالي إعتاد على غضب الجماھیر في وقت قصیر وبعد ذلك نسى الأمر، وكل شخص یشجع نادیة ولم یشجع أشخاص".

واتجھت أنظار جماھیر الكرة المصرية الفترة الأخیرة نحو كرة السلة التي بدأت تنتهج الإحتراف على خطى كرة القدم، بسبب إنتقال العدید من اللاعبین من أندیتھم لآخرى وأخرھم مصطفى مكاوي " كیجو" لاعب الزمالك السابق والذي أنتقل لصفوف الأھلي ، وقبل ذلك أحمد إسماعیل لاعب الأھلي الذي أنتقل للزمالك، وأنس أسامة الذي رحل عن الزمالك وأنضم لصفوف الاتحاد السكندري .

ولم یقف الأمر على لاعبي كرة السلة فقط بل أنتقل العدید من المدربین من أندیتھم إلى أندیة آخرى وعلى رأسھم أحمد مرعي الذي رحل عن الاتحاد السكندري وتولى مهام تدريب الزمالك.

كما رحل عن صفوف الزمالك المدرب الإسباني أوجستي بوش الذي تولى مهام تدريب الأهلي.

واتخذت كرة السلة مساحة كبيرة لدى الجماهير بسبب الصفقات القوية التي تبرمها الأندية ، كما أن المنافسة أصبحت قوية للغاية في كرة السلة خاصة بين أندية القمة في اللعبة الأهلي والزمالك والإتحاد السكندري والجزيرة.

وأصبحت عقود لاعبي كرة السلة في الأندية المصرية قريبة للغاية من لاعبي كرة القدم، كما أن المبارايات اصحبت تأخذ متابعة كبيرة للغاية بعدما تم بثها بشكل مباشر عبر قنوات التلفاز.