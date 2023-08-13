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الأحد 13 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

عربي يماني رئيسًا للغرفة التجارية بالوادي الجديد

عربى يماني رئيس الغرفة
عربى يماني رئيس الغرفة التجارية بالوادي الجديد

عقد مجلس إدارة الغرفة التجارية بالوادي الجديد، انتخابات لتشكيل هيئة مكتب الغرفة واختيار رئيس الغرفة ونائبيه والسكرتير العام، وأمين الصندوق وأمين الصندوق المساعد، وتم ذلك بعد استكمال عدد أعضاء مجلس إدارة الغرفة بعد صدور قرار من وزير التجارة والصناعة بتعيين نصف الأعضاء.

وأسفر تشكيل مجلس إدارة الغرفة التجارية بالوادي الجديد عن اختيار عربي كامل يماني كرئيس للغرفة وعبدالخالق عرابي كنائب أول ومحمد ناصر عباس كنائب ثان، ومحمد عبدالمنعم أحمد إبراهيم كسكرتير للمجلس وعيد أحمد محمد حمود كأمين للصندوق وياسر رشاد رفاعي كأمين للصندوق المساعد.