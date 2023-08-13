عربي يماني رئيسًا للغرفة التجارية بالوادي الجديد

عقد مجلس إدارة الغرفة التجارية بالوادي الجديد، انتخابات لتشكيل هيئة مكتب الغرفة واختيار رئيس الغرفة ونائبيه والسكرتير العام، وأمين الصندوق وأمين الصندوق المساعد، وتم ذلك بعد استكمال عدد أعضاء مجلس إدارة الغرفة بعد صدور قرار من وزير التجارة والصناعة بتعيين نصف الأعضاء.

وأسفر تشكيل مجلس إدارة الغرفة التجارية بالوادي الجديد عن اختيار عربي كامل يماني كرئيس للغرفة وعبدالخالق عرابي كنائب أول ومحمد ناصر عباس كنائب ثان، ومحمد عبدالمنعم أحمد إبراهيم كسكرتير للمجلس وعيد أحمد محمد حمود كأمين للصندوق وياسر رشاد رفاعي كأمين للصندوق المساعد.