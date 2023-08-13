بيطري الوادي الجديد: سحب عينات من الدواجن للتأكد من خلوها بأمراض وبائية

أعلن الدكتور ناجى محمد عوض، مدير مديرية الطب البيطرى بالوادى الجديد، أنه تم سحب عينات من مزارع الدواجن وذلك لإرسالها للمعامل وإختبارها لضمان عدم ظهور إصابات بأمراض وبائية.

وأوضح الدكتور عوض، أن الحملات البيطرية مستمرة بمزارع الدواجن لسحب العينات وتوعية المربين بطرق التغذية والتحصين ضد الأمراض الوبائية، بهدف ضمان طرح الدواجن الصالحة للاستهلاك الآدمي للمواطنين والحفاظ على سلامة المجتمع.

وأشار إلى أهمية إجراء التحاليل المخبرية للعينات المأخوذة من المزارع، حيث يتم التحقق من عدم وجود أي أمراض وبائية تؤثر على صحة الدواجن. وتأتي هذه الإجراءات في إطار الاهتمام الشامل بالصحة العامة وضمان سلامة المنتجات الغذائية المحلية.

وبالتزامن مع جهود التفتيش على المزارع، أعلن الدكتور عوض عن تنفيذ عدد من الندوات الإرشادية في قرى ومدن المحافظة، بهدف توعية الفلاحين وأصحاب المزارع بأخطار الأمراض الوبائية التي تصيب الماشية والدواجن، وضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتحصينات في الحملات القومية.

تأتي هذه الخطوات ضمن الجهود المستمرة التي يبذلها قطاع الطب البيطري لضمان سلامة الثروة الحيوانية والحفاظ على صحة المجتمع من خلال منع انتشار الأمراض الوبائية والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية.

تجدر الإشارة إلى أن استمرار الحملات البيطرية والتوعية المستمرة للمربين وأصحاب المزارع بضرورة التحصين ضد الأمراض تعزز الجهود الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج اللحوم والدواجن وتوفير منتجات صحية وآمنة للمستهلكين. ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في تعزيز الاستدامة الغذائية وتحقيق التنمية في المنطقة.