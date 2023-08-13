الأرض تودع كوكب الزهرة الليلة.. ترقبوه

يمر كوكب الزهرة بالشمس في السماء اليوم الأحد 13 أغسطس 2023، على الجانب القريب من نظامنا الشمسي بالنسبة للأرض، في ظاهرة تسمى الاقتران الداخلي عند الساعة 02:10 بعد الظهر بتوقيت مكة (11:10 صباحاً بتوقيت غرينتش).

وقالت الجمعية الفلكية بجدة، إن هذا الحدث عادة له تأثير جميل على شكل الكوكب، ويظهر عند رصده عبر التلسكوب مثل حلقة ضوئية، والسبب بسيط وهو ان الجانب الليلي للكوكب يواجه الأرض، و يؤدي ترشيح ضوء الشمس عبر حافة الغلاف الجوي للزهرة إلى تكوين حلقة مضيئة حول قرصها، ولا يتوقع حدوث ذلك هذا العام لأن اصطفاف الشمس والزهرة والأرض ليس مثاليا لحدوث ذلك ولكن سيتم التأكد بالرصد المباشر.

وأوضحت الجمعية الفلكية، أن مراقبة كوكب الزهرة في هذا الوقت أمر خطير لوجود قرب الشمس، فمن السهل أن يتسلل ضوء الشمس إلى التلسكوب وكاميرا التصوير، مما يؤدي إلى إتلاف الإلكترونيات الحساسة وإلحاق الضرر بالعين ولكن يمكن للراصدين المحترفين الذين يتخذون احتياطات دقيقة متابعة هذا الحدث.

ويحدث هذا مرة واحدة في كل دورة اقترانية للكوكب وتكون 584 يومًا، ويمثل نهاية ظهور الزهرة في سماء المساء وانتقالها إلى سماء الفجر خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وعند اقرب مسافة ظاهرية سيبعد الزهرة حوالي 7 درجات فقط من الشمس، مما سيجعل الكوكب غير قابل للرصد تمامًا لعدة أسابيع أثناء طمسه في وهج الشمس.

ويعبر الزهرة نقطة الحضيض - اقرب مسافة الى الأرض - في نفس الوقت تقريبًا ، حيث سيكون في نفس الجانب بالنسبة للأرض في النظام الشمسي، وسيكون على مسافة 0.29 وحدة فلكية (43,383,383 كيلومتر) من كوكبنا مما يجعل حجمه الزاوي كبيرًا ولو أمكن رصده ، فسيبلغ قطره 57.8 ثانية قوسية ،بينما يظهر قرصه غير مضاء تمامًا.

يذكر أنه بعد انتقال كوكب الزهرة إلى سماء الفجر، سيبقى هناك حتى يعود الى سماء المساء في النصف الثاني من العام 2024.