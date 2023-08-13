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الأحد 13 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ندب أحمد عبيد ابن الأقصر للعمل وكيلًا لوزارة التضامن الاجتماعى بالقاهرة الكبري

وكيل وزارة التضامن
وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقاهرة

أصدرت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، القرار رقم 628 لسنة 2023، بندب أحمد عبيد الشاذلى وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالبحر الأحمر، للعمل مديرًا لمديرية التضامن الاجتماعى فى القاهرة لمدة عام أو لحين شغلها، وذلك بعد مرور عامين على عمله وكيلًا لوزارة التضامن الاجتماعى فى البحر الأحمر.

 شغل أحمد عبيد منصب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر، ثم مديرًا للإدارات العامة لشئون مديريات القاهرة الكبرى، قبل أن يتم ندبه للعمل مديرًا لمديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، وخلال فترة عمله فى محافظة الأقصر قدَّم سلسلة من الإنجازات لخدمة التضامن الاجتماعى بدعم عددٍ كبيرٍ من الجمعيات والمؤسسات الخيرية فى القرى والنجوع، بجانب إنهاء أزمات دور الأيتام المنتشرة حول الأقصر.