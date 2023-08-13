الحياة تنقل حفل ختام مهرجان المسرح المصري على الهواء

تبث شبكة تليفزيون الحياة حفل ختام المهرجان القومى للمسرح المصري على الهواء مباشرة، غدًا الإثنين الموافق 14 أغسطس.

ويقام الحفل بمسرح النافورة المكشوف بدار الأوبرا المصرية، وكانت قد نقلت قناة الحياة حفل افتتاح المهرجان القومى للمسرح أيضًا من الأوبرا، كما نقلت تغطية كبيرة من مهرجان العلمين مثل حفل الكينج محمد منير والفنانة اللبنانية نانسى عجرم والموسيقار عمر خيرت.

وأوضح محمود التوني، رئيس شبكة قنوات الحياة، إن التعاون بين الشركة المتحدة ووزارة الثقافة أظهر القوة الناعمة المصرية، وذلك من خلال نقل فعاليات الاحداث الفنية بالأوبرا.

وأشار التوني إلى أن الجمهور المصري تفاعل بشكل كبير مع حفلات الاوبرا داخلها وخارجها ، ، والذي لقت رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، معلقا: وهذا ما لحظناه من خلال ردود الأفعال من متابعي قناة الحياة.

جدير بالذكر أن اعتادت قناة الحياة في السنوات الأخيرة نقل حفلات وفعاليات مهرجانات دار الأوبرا على الهواء مباشرًا والتي كان منها مهرجان القلعة للموسيقى والغناء عام 2022 ومهرجان الموسيقى العربية عام 2022 بالأوبرا.