إنطلاق انتخابات الجمعية العمومية بمراكز شباب الوادي الجديد

انعقدت جلسة جمعية عمومية لمركز شباب عبد القادر، التابع لإدارة شباب الداخلة، بحضور لجنة من موظفي إدارة شباب الداخلة في مديرية الشباب والرياضة. وقد حضر جلسة الجمعية العمومية 226 عضوًا من أعضاء المركز الذين لديهم حق الحضور والتصديق على الحساب الختامي للعام المالي 2024/2023.

ويتم تنظيم الجمعيات العمومية لمراكز الشباب سواء لانتخاب مجلس إدارة كامل أو لاستكمال عضوية مجالس الإدارة، وفقًا للائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب. تُنفذ هذه الجمعيات بإشراف إدارة الهيئات الشبابية في المديرية وبحضور أعضاء اللجنة العليا المشرفة على العملية الانتخابية، برئاسة بهاء الدين شوقي مدير عام المديرية.

وتأتي هذه الجلسة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبتوجيهات من بهاء الدين شوقي مدير عام المديرية. يهدف انعقاد هذه الجمعية العمومية إلى تعزيز دور المركز في خدمة الشباب وتطوير الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية التي تقام فيه.

وتم خلال هذه الجلسة مناقشة التقرير السنوي للمركز والحساب الختامي للعام المالي الماضي، وتصديق عليه من قبل أعضاء الجمعية. كما تم تناول جدول أعمال المركز للعام المقبل والتخطيط للأنشطة المستقبلية التي ستقام فيه.

ونظرًا للدعم والرعاية المستمرة من قِبَل وزير الشباب والرياضة ومحافظ الوادي الجديد، من المتوقع أن يحقق مركز شباب عبد القادر تقدمًا ملحوظًا ويكون مرجعية للشباب في المنطقة.

انطلقت انتخابات الجمعية العمومية بمراكز شباب الوادي الجديد

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