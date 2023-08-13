تفاصيل استقبال القومي للإعاقة وفدًا من الاتحاد الأوروبي في مصر ووزارة التعاون الدولي

استقبلت د. إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي لذوي الإعاقة، بمكتبها بمقر المجلس وفدًا من الاتحاد الأوروبي في مصر ووزارة التعاون الدولي، للتنسيق وبحث أوجه وسبل التعاون بين الجانبين.

تفاصيل استقبال القومي للإعاقة لوفد الاتحاد الأوروبي ووزارة التعاون الدولي

دار اللقاء حول الاتفاقيات الدولية و أوجه الشراكة التي من الممكن أن تتم بين الاتحاد الأوروبي والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتخلل اللقاء الحديث عن دور الاتحاد الأوروبي في دعم المجلس في تحقيق أهدافه ورفع كفاءة الإدارات النوعية المختلفة داخله وغيرها من الأهداف والإجراءات لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

وبدورها، أعربت د. إيمان كريم عن سعادتها باللقاء الذي يعد استكمالا للقاءات ومشاورات وتصورات سابقة بين المجلس ووزارة التعاون الدولي والاتحاد الأوروبي في مصر، ومؤكدة على أهمية انفتاح المجلس على مختلف الشراكات الدولية التي من شأنها دعم الأشخاص ذوي الإعاقة من ناحية ، وعرض المكتسبات التي حصلوا من ناحية أخرى.

وأشارت المشرف العام على المجلس، إلى أن التعاون المحتمل مع الاتحاد الأوروبي في مصر من شأنه مساعدة المجلس في تنفيذ عدد من البرامج التي من شأنها رفع كفاءة العاملين على كافة المستويات اللوجستية والتدريبية والتأهيلية، وكذلك تصميم وتنفيذ حملات موسعة تستهدف توعية المجتمع بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وآليات التعامل معهم، والتعرف على مواد القانون رقم 10 لسنة 2018 والخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وً تنفيذ عدد من البرامج التدريبية في مجال تمكين وتأهيل ذوي الإعاقة، وذلك في إطار اختصاصات المجلس بتعزيز حقوقهم والعمل على تقديم الخدمات والفرص المتاحة لهم في المجتمع.

حضر اللقاء من جانب المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة د. مصطفى بيومي، مستشار التخطيط الإستراتيجي بالمجلس، والكاتب الصحفي حسام الدين الأمير، المستشار الإعلامي للمجلس ، والدكتورة نهى سليمان، مدير المكتب الفني للمشرف العام على المجلس.