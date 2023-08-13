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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

منتخب سيدات الكرة الطائرة يسافر إلى الكاميرون غدا للمشاركة ببطولة أفريقيا

بوابة الوفد الإلكترونية

تسافر بعثة منتخب مصر الوطني الأول للكرة الطائرة سيدات بقيادة عماد نوار المدير الفني، صباح غد الإثنين، إلى الكاميرون، استعدادا للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا والتي ستنطلق غدا وتستمر حتى يوم 28 من شهر أغسطس الجاري.

قائمة منتخب مصر للكرة الطائرة سيدات

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني الاول لسيدات الكرة الطائرة عن قائمة المنتخب والتي ضمت 14 لاعبة وهن:

ندى معوض و سارة أمين و سابين عابد و مريم متولي و داليا المرشدي و دعاء الغباشي و آية خالد و زينة العلمي و دانا شوقي و دعاء محمد و ندى وليد و أيسل نديم و مي غزال و مايا ممدوح.
 

وائل قنديل رئيسا لبعثة منتخب سيدات الكرة الطائرة ببطولة أفريقيا بالكاميرون 

ويراس بعثة منتخب مصر الدكتور وائل قنديل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، وتضم البعثة كل من عماد نوار المدير الفني للمنتخب وسيد طة المدرب العام والدكتورة سمية ناجح علاج طبيعي والدكتور بلال وتوت مخطط احمال و شادي فهيم محلل تقني و هاني فكري مدير اداري، ويرافق البعثة الحكم الدولي تغريد خطاب. 

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