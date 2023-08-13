الشرقية: رفع 36320 طن قمامة ومخلفات مبانى

خلال يوليو الماضى..

ثمن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الجهد المبذول من وحدة التدخل السريع بالديوان العام لرفع 36320 طن قمامة ومخلفات مبانى بنطاق المحافظة خلال شهر يوليو الماضى، مشدداً على إستمرار شن الحملات المكثفة لرفع القمامة والردش ومخلفات المباني بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفورى مع بؤر تجمعات القمامة كافة، للحد من إنتشارها وتحسين الرؤية البصرية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد محافظ الشرقية، على ضرورة رفع المقالب العشوائية للقمامة بشكل آمن، وعمل مسح ومعالجة للمنطقة بالكامل بيئياً بالاستعانة بالخبرات المتخصصة لتفادي وجود أي بقايا أو انبعاثات ضارة بالإضافة لعمل صيانة دورية للمدافن الصحية بالمحافظة.

ومن جانبه أوضح المهندس محمد صلاح المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالديوان العام، أن وحدة التدخل السريع قامت برفع (36320) طن قمامة ومخلفات مبانى خلال شهر يوليو الماضى حيث تم رفع (11100) طن قمامة ومخلفات مبانى من (النقطة الوسيطة بالغار – طريق القنايات – الوحدة المحلية بالشوبك) بمركز الزقازيق بواقع (555) نقلة وكذلك تم رفع (4840) طن قمامة ومخلفات من النقطة الوسيطة بمركز أبو كبير بواقع (242) نقله، كما تم رفع (20380) طن قمامة ومخلفات مبانى من المقلب الرئيسى بمركز بلبيس بواقع (1019) نقلة توصيلها للمدفن الصحي بالخطارة، كما تم عمل الصيانة الدورية لمدفن الخطارة من خلال فتح وتسوية مطالع المدفن، وذلك باستخدام 10سيارات (تريلا – نقل – قلاب) و٢ لودر.

وشدد محافظ الشرقية، على وحدة التدخل السريع بنقل المخلفات والقمامة التي يتم رفعها يومياً للمدفن الصحي بالخطارة حفاظاً علي البيئة والصحة العامة للمواطنين، وكإجراء احترازي ووقائي ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية من الأمراض والفيروسات، مشددًاعلى تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية (ارتداء الكمامات والقفازات) على العاملين بمنظومة رفع المخلفات بمختلف مراحلها.