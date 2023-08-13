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الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ضبط 109854مخالفة مرورية متنوعة

حملة مرورية
حملة مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.

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أمن المُنافذ يُواصل مُلاحقة المُهربين وحائزي الأقراص المًُخدرة

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أمن المنافذ يُواصل جهوده لمكافحة مُهربي البضائع والأقراص المُخدرة

وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 109854مخالفة مرورية متنوعة.

تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق ..فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (109854) مخالفة مرورية متنوعة.. من بينها المخالفات التالية:

(45230) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(5351) مخالفةالسير بدون تراخيص.

(17) مخالفة موقف عشوائى.

(4) مخالفات شروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.