عمرو وردة : فخور بتجربة المغرب

تحدث عمرو وردة المنتقل حديثًا إلى نادي الرجاء المغربي عن تجربته الاحترافية الجديدة داخل المغرب ، مشيرًا إلى تمتع الفريق المغربي باسم كبير داخل القارة السمراء .





وقال وردة في تصريحات عبر الصفحة الرسمية لناديه ، إنه لم يتحدث مطلقًا في أي أمور مالية خلال التفاوض مع محمد بودريقة رئيس مجلس إدارة النادي المغربي.

وواصل في تصريحاته: "الرجاء فريق يملك تاريخ كبير والفرق العريقة المميزة تعود سريعا إذا تعرض لأي كبوة، وهدفنا إعادة الرجاء لمكانته الطبيعية في أفريقيا والتتويج بالألقاب القارية.

وأشار وردة خلال تصريحاته إلى أنه فخور باللعب للرجاء صاحب الاسم الكبير في قارة أفريقيا والعالم، وأنه جاء لمساعدة زملائه لتحقيق النتائج المميزة مع بدء منافسات الموسم الجديد.

وأعلن النادي المغربي أمس السبت، إتمام تعاقده الرسمي مع اللاعب الدولي ..

وقال عمرو وردة، في فيديو عبر حساب نادي الرجاء المغربي الرسمي، قائلًا: "كل مكان فيها بيروي أسطورة، مدينة بتتنفس كورة، فيها الشغف والفرحة، عندما تصل عندها، تعرف أن اسمها الحقيقي الدار الخضراء".

وأكمل وردة، قائلًا: "كل شئ فيها أخضر، تعطيك رغبة في أن تصبح جزءًا من تاريخ هذا النادي، وأنك ترسم حكاية من حكاياته".

وأتم وردة : "أنا عمرو وردة، وأنا هنا للدفاع عن أغلى تيشرت في العالم .. تيشرت الرجاء .. ديما رجاء".