أقام مركز شباب باريس بمحافظة الوادي الجديد، فعاليات معرض لتسويق منتجات الشباب الحرفيه والتراثية، خلال يومي، ابتداءً من 12 أغسطس حتى 13 أغسطس، وذلك بمشاركة 4 عارضين.

جاءت هذه الفعاليات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبرعاية اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

وبهدف دعم الشباب من خلال قطاع المنتجات اليدوية وفتح سبل لتسويق منتجاتهم، وتوفير فرص عمل لهم من خلال تسويق منتجاتهم بالمعارض وتحقيق مصدر دخل لهم من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ووصولها إلى الأسواق وعرضها للمستهلكين.

وأضاف بهاء الدين شوقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أن المعرض يهدف إلى مساندة الشباب العاملين بالحرف اليدوية والبيئية وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية، ودعم وتشجيع المنتج المحلى خاصة في قطاع الحرف اليدوية والتراثية والعمل على تطويرها ودعمها، حيث يتم تنظيم معارض دورية بمراكز الشباب

تأتي هذه الفعاليات في إطار التوجيهات والمتابعة المستمرة من قبل بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة، بهدف توفير بيئة مناسبة للشباب للاستفادة من الأنشطة الترفيهية والثقافية المختلفة.

وأعرب العارضون عن سعادتهم البالغة بإقامة الفعاليات في مركز شباب باريس، حيث تمكنوا من التفاعل مع الشباب وتقديم نصائح وخبرات قيمة في مجالاتهم المختلفة. كما شكروا الجهات المسؤولة على دعمها لهذه المبادرة وإقامة مناسبة مثل هذه التي تسهم في تعزيز التواصل وتطوير قدرات الشباب.

وتأتي هذه الفعاليات كجزء من الجهود المستمرة التي يقوم بها قطاع باريس مع الشركاء المحليين لتطوير الشباب وتعزيز دورهم في المجتمع، وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم وتطوير مهاراتهم. تثبت هذه الفعاليات أن قطاع باريس يولي اهتمامًا كبيرًا لتلبية احتياجات الشباب ودعمهم في رحلتهم نحو تحقيق أهدافهم."

معرض لتسويق منتجات الشباب الحرفيه والتراثية بمركز شباب باريس

معرض لتسويق منتجات الشباب الحرفيه والتراثية بمركز شباب باريس

معرض لتسويق منتجات الشباب الحرفيه والتراثية بمركز شباب باريس

معرض لتسويق منتجات الشباب الحرفيه والتراثية بمركز شباب باريس

معرض لتسويق منتجات الشباب الحرفيه والتراثية بمركز شباب باريس