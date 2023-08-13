ننشر تشكيل مجلس إدارة الغرفة التجارية بقنا

حصلت الوفد على تشكيل مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة قنا، والتى جرى انعقاد أولى اجتماعاتها اليوم الأحد، بمقر الغرفة بمدينة قنا، وذلك عقب صدور قرار وزير التجار والصناعة يتضمن أسماء ٧ أعضاء المعنيين، وضرورة انتخاب مجالس إدارات الغرف التجارية على مستوى محافظات الجمهورية.

تضمَّن التشكيل أمير عبدالسلام الشيخ، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية لقنا، حسنى عبدالشافى حسانين نائب أول، جلال محمد على عفيفى نائب ثانى، رمضان أبوالسعود الطيرى أمين الصندوق، أحمد أحمد متولى أمين مساعد الصندوق، حسام عبده أبو عطية سكرتير المجلس.

فاز أمير عبد السلام الشيخ، اليوم الأحد، برئاسة مجلس إدارة الغرفة التجارية على مستوى محافظة قنا، وذلك عقب نجاحه فى انتخابات عضوية الغرفة التجارية بقنا، والتى أقيمت فى ١٧ من شهر يونيو الماضى، وأعلنت نتائجها فى ١٨ من الشهر ذاته.

فاز الشيخ بالتزكية برئاسة مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة قنا، والتى جرى انعقادها اليوم بمقر الغرفة التجارية بمدينة قنا، بعد حصوله على ثقة أعضاء الغرفة التجارية بقنا، والبالغ عددهم ١٤ عضوًّا، وهم إجمالى أعضاء الغرفة على مستوى مراكز المحافظة، وذلك بعد عدم وجود منافسين او متقدمين له للمنصب ذاته.

أصدر أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة، قرارًا حمل رقم 27 لسنة 2023 بتشكيل أعضاء الغرفة التجارية في محافظة قنا، تضمن جميع الأعضاء.

نصَّ قرار وزير التجارة والصناعة بتعيين العدد المقرر لمجالس إدارات الغرف التجارية بمحافظات الجمهورية ومن بينها محافظة قنا، على نتائج الانتخابات التي أجريت بتاريخ 17 يونيو 2023 لعضوية مجالس إدارات الغرف التجارية، وتدعى مجالس إدارات الغرف التجارية بكل المحافظات للانعقاد في موعد غايته الثلاثاء 15 أغسطس.

تضمنت أسماء أعضاء الغرفة التجارية في محافظة قنا، كلًّا من عبده الضبع بربري علي، و عاطف نعيم إسكندر إبراهيم، وناهد يوسف عبدالرازق عبدالعال، عبدالمجيد عبدالعظيم، ومختار عبدالعال محمدين عبدالعال، حمادة موسى علي، حسن كحلاوي عبد العال.