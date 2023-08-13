ختام فعاليات مشروع تمكين المرأة الريفية بالمنيا

اختتمت اليوم الأحد ، فعاليات " الدورة التدريبية لإعداد الميسرات والمدربات والجمعيات الشريكة بالمنيا " والمنعقدة على مدار 3 أيام لمناقشة نتائج مشروع (تحسين سبل العيش والتغذية والتمكين للمرأة الريفية)، وخاصة فى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وفى إطار التعاون المشترك بين مديرية التضامن الإجتماعي بالمنيا، ومديرية الزراعة بالمنيا، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

جاء ذلك بحضور ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن بالمنيا، والدكتور عمر صفوت يوسف وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، والدكتور كمال حسن غلاب أستاذ المحاصيل بكلية الزراعة جامعة الفيوم، والدكتور حسين رأفت مدير المشروع.

وقال ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، إن مشروع تحسين سبل العيش والتغذية في الريف المصري هو أحد المشاريع التنموية الهامة التي تسعى لتمكين المرأة الريفية، وذلك من خلال دعم النساء والفتيات على الخدمات والفرص الإقتصادية والشمول الإقتصادي، والحماية الإجتماعية من أجل تحسين مستوى المعيشة والحد من الفقر.

وأوضح الدكتور عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، أن المشروع ساهم فى تقديم الدعم لأكثر من 400 سيدة بمشروعات صغيرة للإنتاج الحيواني ، وأسس 300 وحدة تصنيع منتجات ألبان منزلية، وإنشاء 20 صوبة زراعية لإنتاج محاصيل الخضر والشتلات يستفيد منها 150 سيدة، بالإضافة إلي تنفيذ 40 مدرسة حقلية ملحق بها 40 حقل إرشادي تستفيد منها 1000 سيدة لتطبيق أساليب الزراعة الذكية مناخيا.

ومن جانبه، أشار الدكتور حسين رأفت مدير المشروع ، إلى أنه من خلال المشروع تم دعم 2000 سيدة من المستفيدات من برنامج تكافل وكرامة، في 10 قرى من القرى الأشد فقراً بمحافظة المنيا، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".