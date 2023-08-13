جهاز حماية المستهلك بالشرقية يُكثف المرور الميدانى علي المحال التجارية

لمواجهة الممارسات الإحتكارية..

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الجهود المبذولة من جهاز حماية المستهلك بالشرقية لتدعيم وحماية حقوق المواطنين ومواجهة الممارسات الإحتكارية بالأسواق وضبط السلع غير الصالحة للإستهلاك الأدمي من خلال شن الحملات المستمرة على الأسواق لضبط كافة المخالفات التي قد تضر بحقوق ومصلحة المواطن.

وذلك بناءاً علي تكليفات المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، بتفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق و الحفاظ على حقوق المواطنين الإستهلاكية و التصدي لكافة صور الغش و الإستغلال من خلال تفعيل مواد قانون حماية المستهلك رقم (181) لسنة 2018 .

وخلال شهر يوليو الماضي ..

قام جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية بشن عدة حملات رقابية على الأسواق والمخازن والمنشآت الغذائية و المطاعم ومحال بيع الأدوية البيطرية بمراكز ومدن المحافظة، بالإشتراك مع هيئة الرقابة الإدارية، ومديريتي التموين والطب البيطري، ومباحث التموين، ومديرية الصحة، والعلاج الحر، وإدارة التفتيش الصيدلي، أسفرت الجهود المبذولة عن ضبط الآتي:

في مجال ضبط الأسواق تم رصد وتحرير:

تم تحرير محضر ضد شركة للأغدية وذلك لحيازة سلع غذائية بدون فواتير، وتم التحفظ علي عدد 10 كراتين مواد غذائية مجهوله المصدر.

تحرير محضر ضد صاحب محل لتجارة الاعلاف وذلك لحيازته سلع مجهولة، وتم التحفظ علي عدد 25 شيكارة ردة × 40 كجم.

تحرير محضر ضد صاحب محل لتجارة الأعلاف، وذلك لحيازة سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على عدد 20شيكارة علف × 10 كجم.

تحرير محضر ضد صاحب سوبر ماركت، وذلك لحيازة سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على عدد 10 قاروصة سجائر.

تحرير محضر ضد محل لتجارة الحبوب والأعلاف وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار.

تحرير محضر ضد محل لتجارة المواد الغذائية، وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار.

تحرير محضر ضد سوبر ماركت، وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار.

تحرير محضر ضد سوبر ماركت، وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار.

تحرير محضر ضد صاحب محل ألبان، وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي مجال الرد على منظومة الشكاوي:

قام العاملين بجهاز حمايه المستهلك بفحص الشكاوي الواردة من المواطنين بشكل يومى والعمل على حلها بأسرع وقت لضمان حقوق المواطنين الإستهلاكية.