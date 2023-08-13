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الأحد 13 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

طرح أراضي صناعية كاملة المرافق للمصريين بالخارج

إطلاق المرحلة الخامسة
إطلاق المرحلة الخامسة من الخريطة الإستثمارية الصناعية

قال عادل حنفي، نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، إن الهيئة العامة للتنمية الصناعية أعلنت عن إطلاق المرحلة الخامسة من الخريطة الإستثمارية الصناعية ، وذلك عن طريق طرح أرض صناعية بإجمالي 790 فرصة إستثمارية صناعية جديدة في 14 محافظة.

 

وتابع “حنفي ، في بيان له، ” يكون الطرح بنظام التملك أو حق الإنتفاع ، وسيتم الحجز وسحب كراسة الشروط وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونيًا بالكامل Online عن طريق الموقع الإلكتروني للحجز وسحب كراسات الشروط وتقديم المستندات إلكترونيا وبشكل كامل عن طريق الموقع الإلكتروني:
https://www.investinegypt.gov.eg/Arabic/Pages/exploreMap.aspx".


وأفاد حنفي، أنه سيتاح سحب كراسة الشروط أمام المستثمرين أعتبارًا من الأربعاء 16  أغسطس 2023  وحتى 6 سبتمبر 2023 ، على أن يتم التأكيد على أهمية التسجيل بالموقع الإلكتروني أعلاه ، ثم القيام بالبحث عن الفرص كما يلي ليتسنى التعرف على كافة التفاصيل الخاصة بها وحجزها إلكترونياً.

 

جدير بالذكر أنه جرى طرح 230 قطعة بمدينة السادات بالمنوفية، و63 قطعة بمدينة العاشر من رمضان في الشرقية، و36 قطعة بمدينة 6 أكتوبر الجديدة بالجيزة، و162 قطعة بمدينتي قفط ونجع حمادي بمحافظة قنا، و21 قطعة بمدينة كوم أوشيم بالفيوم، و34 قطعة بالمطاهرة شرق النيل بالمنيا، و29 قطعة بمدن الأحايوة والكوثر وغرب طهطا بمحافظة سوهاج، و29 قطعة بمدينة دشلوط بأسيوط، و22 قطعة بمدينة البغدادي بمحافظة الأقصر، و13 قطعة بالداخلة بمحافظة الوادي الجديد، كما جرى طرح 12 قطعة بجمصة بمحافظة الدقهلية، و29 قطعة بجنوب الرسوة بمحافظة بورسعيد، و88 قطعة بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، و22 قطعة بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بإجمالي 790 فرصة استثمارية.

 

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