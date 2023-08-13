"كرنفال الفن والحياة" يواصل فعالياته في قصر ثقافة دمنهور

يواصل قصر ثقافة دمنهور فعاليات "كرنفال الفن والحياة" ضمن مبادرة " ثقافتنا فى اجازتنا" والذى إنطلق يوم الخميس الموافق 10 أغسطس ومستمر حتى غدا الاثنين 14 أغسطس

تحت رعايه الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وفى إطار الدور البارز الذى يقوم به قصر ثقافة دمنهور في رفع مستوى الوعي والتنوير والترفيه لمواطني المحافظة ، من خلال تنظيم سلسلة من الفعاليات والأنشطة الثقافية المتنوعة التى تقدم بالمجان لتحقيق العدالة الثقافية بين المواطنين.

حيث تضمن برنامج اليوم الثالث من الكرنفال أمس السبت الموافق 12 أغسطس حفل فنى لفرقة البحيرة للانشاد الدين بقيادة الفنان / اسامه علام وعرض فیلم The Bad Guys، بالإضافة لورش فنية متنوعه للاطفال (ورشة عجينة سيراميك - ورشة رسم وتلوين).

ومن المقرر أن يختتم فعاليات الكرنفال غدا الإثنين الموافق 14 أغسطس بعرض فیلم Coco وورشة نحت بالصلصال - ورشة رسم وتلوين - وحفل فنى لفرقة البحيرة للفنون الشعبية

وتقام فعاليات الكرنفال بقصر ثقافة دمنهور فى تمام الساعه الخامسه مساءا والدخول مجانا والحجز بأسبقية الحضور.