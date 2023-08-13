الأقباط يشاركون في نهضة «أم النور»

البابا تواضروس: صوم العذراء المحبب بالكنيسة القبطية

احتشد الأقباط خلال الفترة الحالية فى الكنائس الأرثوذكسية بمناسبة فترة صوم السيدة العذراء مريم والذى يتخلل إقامة النهضة الروحية والقداسات الخاصة التى تمتلئ بأجواء إيمانية وتمجيد لـ«أم النور» المحبوبة من جميع الشعوب والدة مخلص الأمة يسوع المسيح.

المسيحيون يحتفلون بصوم العذراء

تمتزج دقات قلوب المصلين العاشقة لأم النور مع أصوات الكنائس والقداسات وكلمات المدح والتمجيد، وتعالت أجراس الكنائس الإثنين الماضى بمناسبة بدء الصوم الذى يستغرق 15 يومًا ويختتم باقامة قداسة عيد العذراء مساء يوم 21 أغسطس الجارى.

يرجع تاريخ صوم العذراء إلى زمن الأباء الرسل ويخص الحديث عن هذا الصوم القديس توما الرسول، حين عاد من الهند الذى ذهب إليها لنشر الإيمان المسيحى، وبات يبحث عن السيدة العذراء حتى علم نبأ رحيلها وذهب حيث دفنت ولم يجدوا جسدها وطمئن القوم حينها وأخبرهم أنه رأى جسدها يصعد، قرروا الصيام لمدة 15 يومًا وتزامن مع مطلع شهر مسرى، وتخصص من بعد هذه الواقعة يوم 16 من مسرى عيدًا للسيدة العذراء.

النهضة الروحية فى كنائس مصر بمناسبة صوم «أم النور»

تستضيف الكنائس القبطية فى مختلف الإيبارشيات المصرية، فعاليات النهضة الروحية اليومية عى مدار فترة الصوم، وتتضمن إقامة قداسات إلهية وطلمة العظة الروحية للأباء الكهنة وأحبار الكنائس بدءًا من الساعة السادسة مساءً، وهناك فعاليات صباحية تبدأ من الساعة السادسة والسابعة صباحًا، وأعلنت إيبارشية أسيوط، ترتيبات البرنامج الخاص النهضة الروحية لهذا العام، وتتخلل إقامة القداسات اليومية بجميع كنائس الدير، ويترأس نيافة الأنبا يوأنس أسقف الإيبارشية القداس الإلهى المقرر إقامته يوم الجمعة أسبوعًا فى كنيسة الملكة، وتستضيف كاتدرائية أم النور القداس الإلهى يوم السبت أسبوعيًا.

العذراء مريم.. الحمامة الحسنة

يتوافد الأقباط إلى الكنائس للمشاركة فى فعاليات النهضة وتمجيد سيرة العذراء وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديوهات بكنيسة العذراء فى منطقة مسطرد المباركة بزيارة العائلة المقدسة، مقاطع سريعه لعدد من الطيور والحمام الأبيض فوق قبب الكنيسة ليلًا، الأمر الذى زرع الأمل فى فؤاد الكثير باعتبار أم العذراء تعرف أيضًا بـ«الحمامة الحسنة».

لطالما ربط الاقباط قصة ظهور الحمام الأبيض ليلًا أو السرب المجمع والأنوار فى السماء بقصة تجلى السيدة العذراء فوق قباب الكنيسة بمنطقة الزيتون عام 1968، فضلًا عن استخدام هذا اللقب للبتول فى كثير من المواضع أبرزهم «السلام لكِ أيتها العذراء مريم الحمامة الحسنة».

اجتماع البابا تواضروس فى كنيسة الإسكندرية

لم تفت هذه المناسبة بدون تقديم قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، التهنئة القلبية بمناسبة بدء الصوم فى مستهل الاجتماع العام الإسبوعى الذى أقيم الأربعاء الماضى بكنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف النجار فى سموحة بالإسكندرية، ووصفه بأنه صوم محبوب فى الكنيسة القبطية، ذلك لأسباب كثيرة ولعل لمكانة ومحبة البتول أم المسيح لدى الجميع السبب وراء هذه الخصوصية التى يعكسها هذا الصوم والتمجيد فى سيرة هذه السيدة النقية البيضاء التى تعد رمزًا للصبر والقوة والإيمان.

البابا يشيد بخدمة أباء كنيسة العذراء فى سموحة

جاءت كلمات قداسته عن صوم العذراء وسط حضور الأقباط فى الإسكندرية الذى أشاد البابا فى مفتتح عظته، بخدمة الكنيسة المتسعة والعريقة وآبائها وخدامها وخادماتها وأراخنتها، والتى تعد امتدادًا لخدماتها المتنوعة، التى تتمثل فى مستشفى الملحقة بالكنيسة حتى إلى خارج حدود المحافظة.

وقبل أن يستهل الاجتماع شكر القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية، لقداسة البابا من خلال الآية «بِبَرَكَةِ الْمُستَقِيمِينَ تَعْلُو الْمَدِينَةُ» (أم ١١: ١١) وأشار إلى ثلاث بركات نالها أبناء الكنيسة بزيارة قداسة البابا لكنائسهم فى الأسابيع الأخيرة، وتتمثل فى: «بركة التعليم، بركة الأبوة، بركة الفرح بالمحبة»، وليست هذه المرة الأولى التى تعبر فيها الكنيسة وأبنائها عن ترحاب واستقبال البابا بل هناك بسطاء يتنظرون زيارة قداسته التى تُعيد لقلوبهم حياة الإيمان والروحية السليمة.

اصحاح الرعاية موضوع عظة البابا فى الإسكندرية

استكمل البابا فى هذا الاجتماع «سلسلة صلوات قصيرة من القداس»، والتى تحمل عنوان «الرعاة اضبطهم»، وتناول جزءًا من الإصحاح العاشر «إصحاح الرعاية» فى إنجيل المعلم يوحنا من أعداد (١٠ - ١٤)، وأشار إلى طلبة قصيرة من الطلبات التى ترفعها الكنيسة بعد صلوات التقديس، وهى: «الرعاه اضبطهم»، وأن الكتاب المقدس استخدم صورتين من صور الحياة الاجتماعية بشكل متكرر، وفسر البابا المثل قائلًا: «الراعى» و«العريس» لأن السيد المسيح هو راعى النفوس وعريس لكل نفس، وأوضح أن حروف كلمة «ضبط» هى اختصار لثلاثة كلمات.

شرح البابا المعنى الخفى فى حروف كلمة «ضبط» والتى تبدأ بحرف الـ«ض» وتعنى ضمير الراعى لا بد أن يكون مستيقظًا أينما كان موضع مسئوليته، والحرف الثانى الذى يعنى «بر» أى فضيلة الراعى الصالح لابد أن يكون سلوكه صحيحًا، واخيرًا حرف الـ«ط» وتعنى طموح أى يكون الراعى الصالح لديه طموح للأفضل ويرغب فى التطوير.

صفات الراعى غير المنضبط

أما عن «الراعى غير المنضبط» فقد وضع البابا بعض الصفات التى تُظهر وتفرق بينه وبين المنضبط، من خلال 4 أشكال، وهى: «عدم الإحساس بالمسئولية، دائمًا يُقدم أعذار وتبريرات لأخطائه، غير راضٍ ومتذمر على حاله دائمًا، ويهتم بالشكليات والمظاهر فقط» وهذه الصفات التى تشير إلى وود أب غير قدير بهذه المسؤولية الكبيرة لرعاية وخدمة الكنيسة.

وفسر قداسته صفات للراعى المنضبط، المتمثلة فى «ضبط الفكر» أى يطلب من الله باستمرار أن يختبره ليتخلّص من أى فكر باطل كما هو ذكر فى (مز ١٣٩: ٢٣، ٢٤) «اخْتَبِرْنِى يَا اَللهُ وَاعْرِفْ قَلْبِى. امْتَحِنِّى وَاعْرِفْ أَفْكَارِى. وَانْظُرْ إِنْ كَانَ فِيَّ طَرِيقٌ بَاطِلٌ، وَاهْدِنِى طَرِيقًا أَبَدِيًّا».

وأيضًا يكون لديه «ضبط الفم والقلب والنفس» لا يتفوّه بكلمات قاسية وشديدة مع رعيته، «أَمَّا الضَّابِطُ شَفَتَيْهِ فَعَاقِلٌ» (أم ١٠: ١٩)، وأن تكون لديه علاقة قوية مع الله ويصلى من أجل الرعية، ولا يفتخر بذاته، «الرَّاعِى الصَّالِحُ يَبْذِلُ نَفْسَهُ عَنِ الْخِرَافِ» (يو ١٠: ١١)، لديه إحساس وشعور داخلى بالمسئولية، وأخيرًا ان يستطيع أن يتحكم فى نفسه ويضبط سلوك الانفعال والتسرع وإصدار الأحكام، «مَالِكُ رُوحِهِ خَيْرٌ مِمَّنْ يَأْخُذُ مَدِينَةً».

صورة الراعى المنضبط فى الكنيسة

يحرص الأقباط منذ نعومة أظافرهم أن يشاركوا فى خدمات الكنيسة وأبنائها وتقديم الرعاية لبعضهم البعض، وخلال العظة الأسبوعية لقداسة البابا وضع صورة مُثلى لكل من يرغب أن يكون الراعى المنضبط صالح، أولًا أن يرعى بدافع الحب وبأسلوب الخدمة، ويرعى بفرح، ويعتبر أن الرعية هم سبب سعادة له، وأن يضع قلبه من أجل الرعية، ولا يهرب وقت الأزمات بل يواجه المواقف بشجاعة، ويعيش بالأمانة الشاملة، «كُنْ أَمِينًا إِلَى الْمَوْتِ فَسَأُعْطِيكَ إِكْلِيلَ الْحَيَاةِ» (رؤ ٢: ١٠)، وأيضًا أن يستطيع إشباع الرعية ويكون مفيدًا لهم، ان يتحلى بالحكمة والتعقل والإنسانية.