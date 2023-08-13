خالد فراج رئيسا لمركز ومدينة أبشواي بالفيوم

أصدر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الأحد، قراراً بحركة تنقلات داخلية موسعة، شملت ندب المهندس خالد أحمد فراج رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي.

وشملت الحركة رؤساء المراكز والمدن ونوابهم، وسكرتيري عموم المراكز ورؤساء الوحدات المحلية القروية بكافة مراكز المحافظة، وذلك لضخ دماء جديدة، والإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

الجدير بالذكر أن "فراج" كان يشغل عدة مناصب فى الادارة المحلية بالفيوم ومنها رئاسة حى غرب مدينة الفيوم والقائم بأعمال رئاسة حى شرق الفيوم ورئيس الوحدة المحلية بالناصرية حتى تولى رئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا عام 2020 وظل يشغل منصبه حتى تم ندبه اليوم رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي خلفا للمحاسب مراد عبدالقادر مسعود الذي تم ندبه رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.

ووجه محافظ الفيوم، رؤساء المدن ونوابهم، ورؤساء الوحدات القروية، ببذل أقصى جهد خلال المرحلة الحالية، والاهتمام بملف النظافة ورفع تراكمات المخلفات اليومية ورفع الإشغالات بالشوارع، وملفي التصالح، والتقنين، والتواجد المستمر بين المواطنين في الشارع، والعمل على حل مشكلاتهم بشكل يومي، مشددا على أن الفترة الحالية تتطلب بذل أقصى جهد من قيادات الإدارة المحلية في جميع المراكز والتفانى في أداء الأعمال والمهام المكلفين بها لتنفيذ ومتابعة توجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في العديد من الملفات الخدمية التي تهم المواطن بالمحافظات.

محافظ الفيوم: متابعة تقييم أداء جميع قيادات الإدارة المحلية

ولفت محافظ الفيوم إلى أن المحافظة تقوم بمتابعة وتقييم أداء جميع قيادات الإدارة المحلية ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية بالقرى بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لاختيار أفضل العناصر والدفع بها للمناصب القيادية المطلوبة خلال الفترة المقبلة واستبعاد المقصرين و نقلهم إلى وظائف إدارية بعيداً عن قطاعات خدمة المواطنين، مشيراً إلى أهمية تصعيد الكوادر والقيادات المحلية المتميزة القادرة على التفانى في العمل والتي تتميز بالنزاهة والشفافية والعمل الجماعى لتولى المسئولية في المناصب القيادية بما يساهم في تقديم أقصى مجهود لخدمة المواطنين والإرتقاء بالخدمات المقدمة لهم وتحقيق الرؤية التنموية للدولة.

جاء ذلك فى إطار المتابعة المستمرة لأداء قيادات الإدارة المحلية بكافة المراكز والقرى لضبط منظومة العمل المحلى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وضخ دماء جديدة في المناصب القيادية.