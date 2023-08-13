سقوط تشكيل عصابي لتجارة المُخدرات في القاهرة

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية متجرى ومروجى المواد المخدرة.

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فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة قيام(شخصين - مقيمانبدائرة القسم) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تصنيع وبيع المواد المخدرة بالشقة ملك أحدهما كائنة بدائرة القسم .

الداخلية تُواصل مُطاردة تجار المُخدرات

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بالشقة المُشار إليها ، وعُثر بحوزتهما على (كمية لمخدرالإستروكس وزنت 2 كيلوجرام - كمية من البودرةتستخدم في تصنيع الإستروكس المخدروزنت 5 كيلوجرام - كمية من الزجاجات التى تحتوى على سوائل وأسيتون يستخدم فى عملية التصنيع – ٦٠كيس بداخلهم كمية من الإستروكس المخدر – كميةمن الأكياس صغيرة الحجم "فارغة").

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع والإتجار بالمواد المخدرة.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(200 ألف جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها من أجل ضبط كافة أنواع المُخالفات في كافة الأرجاء للوصول لمُجتمعٍ أكثر أمناً وأماناً.

ويشن رجال الوزارة حملات مُكبرة يومية من أجل التأكد من إنفاذ القانون على الجميع.