"وضعه ضمن الخطة المستقبلية" .. باريس يُغري مبابي من أجل البقاء

أشارت تقارير صحفية فرنسية اليوم الأحد ، إلى عقد ناصر الخليفي رئيس مجلس إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي جلفسة مع كهاجم الفريق كيليان مبابي ، بعد إصدارة قرار بعودة اللاعب الدولي إلى التدريبات مجددًا بعد غيابه عن جولة فريقه الآسيوية الأخيرة.





وتحدثت التقارير عن رغبة باريس في الاحتفاظ بخدمات اللاعب صاحب الـ 24 عام ، في الوقت الذي أبدى فيه مبابي المرونة في تمديد تعاقده الذي ينتهي في يونيو من العام المقبل.

وواصلت، مبابي يريد الحصول على التقدير الكافي من إدارة باريس ، وهو ما لاحظه خلال انتقالات الصيف الجاري ، مبابي الآن أصبح من ضمن خطة باريس المستقبلية وهذا الأمر سيحفزه على البقاء.



وأصدرت إدارة الفرنسي اليوم بيانًا رسميًا بشأن العلاقة بين الطرفين قال فيه : "بعد محادثات بناءة وإيجابية للغاية بين الإدارة ومبابي قبل مباراة الفريق مع لوريان، تم إعادة اللاعب إلى التدريبات هذا الصباح".

التدرب مع المستبعدين ..

وتعرض المهاجم الفرنسي الدولي لعقوبة التأديبية من قبل إدارة باريس عقب العودة من السفر ، بتدربه مع مجموعة اللاعبين المستبعدين من الفريق والمعروضين للبيع خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرغب نادي باريس سان جيرمان ، في تحقيق أقصى استفادة مادية ممكنة من اللاعب صاحب الـ 24 عام ، تفاديًا لرحيله المجاني الموسم المقبل بنهاية فترة تعاقده يونيو 2024.

كان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، قد رد خلال يونيو الماضي على التقارير الأخيرة التي انتشرت بشأن رفضه خيار تمديد عقده لموسم آخر، والذي ينتهي في عام 2024 مع ناديه الباريسي.



وقال مبابي في تصريحاته الأخيرة أنه لم يناقش مسألة تجديد عقده مع ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكانت انتشرت تقارير تشير إلى أن مبابي أبلغ إدارة نادي باريس سان جيرمان، أنه لن يفعل بند تمديد حتى 2025، وعليه ينتهي عقده في 2024.