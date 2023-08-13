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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

يسرق الموبيلات بدراجة نارية.. السجن 7 سنوات للص شبرا

محكمة جنايات شمال
محكمة جنايات شمال القاهرة

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأحد، بمعاقبة عاطل بالسجن 7 سنوات، وذلك لاتهامه بخطف الهواتف المحمول من المواطنين باستخدام دراجة نارية وحيازة سلاح في شبرا.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على أحد الأشخاص حال استقلاله دراجة نارية دون لوحات معدنية بدائرة قسم شرطة شبرا مصر، لسرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص بأسلوب الخطف، وبحوزته ( فرد خرطوش، طلقة لذات العيار)

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقر بحيازته للسلاح بقصد الدفاع عن نشاطه، كما اعترف المتهم بارتكاب 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب وتم بإرشاده ضبط الهواتف المستولى عليها

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونصت مادة 315 "1"، على:  يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت، داخل المدن أو القرى أ وخارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الحوال التية:_  إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على القل حاملا سلاحًا ظاهرًا أو مخبًأ.- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا وكان ذلك آلي أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

 

 

 

 

 

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