تم تنظيم فعاليات مسرح العرائس بعنوان " كيف يصنع القماش؟ " في مكتبة مصر العامة بأسيوط، وﺗﺤﺖ أﺷﺮاف ﻫﺎﺟﺮ ﻣﺤﺮوس ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم المكتبة حيث تمت مناقشة وتناول العديد من الجوانب المتعلقة بعملية صناعة الأقمشة.

تضمنت الفعاليات دراسة أنواع الأقمشة المختلفة وكيفية صناعتها. وتم شرح الأدوات والمواد المستخدمة في عملية التصنيع، بالإضافة إلى عرض أمثلة على بعض الأقمشة المشهورة واستخداماتها المختلفة.

كما تناولت الفعاليات آداب ارتداء الثياب وكيفية اختيارها بشكل مناسب وحسب المناسبات المختلفة. تم توضيح أهمية ارتداء الملابس التي تناسب شكل الجسم وطوله، وأفضل الألوان التي تلائم لون البشرة.

أحد المحاور الأخرى للعرض كانت مغامرات البائع فرحات وتجاربه لبيع الأقمشة. تم تقديم قصة شيقة عن هذا البائع وكيفية تعامله مع الزبائن وترويج منتجاته، وتم استعراض بعض المواقف الكوميدية التي واجهها في رحلته.

وشهدت الفعاليات مشاركة الأطفال الصغار في تصميم بعض الملابس. تم توفير مجموعة من الأقمشة المختلفة والأدوات التي يحتاجها الأطفال لإنشاء تصاميمهم الخاصة. وقد أظهروا مواهبهم الإبداعية من خلال تصاميمهم الملونة والمبتكرة.

تعتبر مثل هذه الفعاليات فرصة مثالية لتثقيف الجمهور حول صناعة الأقمشة وأدوات ارتداء الملابس بشكل صحيح. كما تساعد في إثراء المعرفة الثقافية للأطفال وتنمية مهاراتهم في التصميم والإبداع.

مكتبة مصر العامة بأسيوط تقيم مسرح العرائس بعنوان "كيف يصنع القماش ؟"

مكتبة مصر العامة بأسيوط تقيم مسرح العرائس بعنوان "كيف يصنع القماش ؟"

مكتبة مصر العامة بأسيوط تقيم مسرح العرائس بعنوان "كيف يصنع القماش ؟"