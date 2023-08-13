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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

مستوطنون إسرائيليون يخربون مدرسة شرق رام الله

مستوطنون إسرائيليون
مستوطنون إسرائيليون

 

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأحد، مدرسة في منطقة بدوية شرق شرق رام الله، وخربوا العديد من محتوياتها.

 

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مستوطنون إسرائيليون يقتحمون الأقصى وآخرون يحرقون سيارات بالقدس

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مستوطنون إسرائيليون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى

 

وقال المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات في تصريح صحفي إن عددًا من المستوطنين اقتحموا المدرسة، وقاموا بتخريب نوافذها، ومحتوياتها، وممتلكاتها وتحطيمها.

 

وأضاف أن البدو يتعرضون لاعتداءات متكررة من المستوطنين وقوات الاحتلال، بهدف ترحيلهم وتهويد المنطقة.

 

يشار إلى أن سلطات الاحتلال صعدت في الفترة الأخيرة ممارساتها العنصرية ضد المناطق البدوية في الضفة الغربية، ضمن محاولاتها الرامية إلى تهجير سكانها وإحلال مستوطنين مكانهم.

 

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين من رام الله بوسط الضفة، وثلاثة شبان من القدس الشرقية المحتلة، وشابين من مُحافظة "طولكرم" شمال غرب الضفة.

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