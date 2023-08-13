أحمد شاكر رئيسا لمركز ومدينة إطسا بالفيوم

أصدر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الأحد، قراراً بحركة تنقلات داخلية موسعة، شملت ندب المحاسب أحمد شاكر عبدالخالق رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا.

وشملت الحركة رؤساء المراكز والمدن ونوابهم، وسكرتيري عموم المراكز ورؤساء الوحدات المحلية القروية بكافة مراكز المحافظة، وذلك لضخ دماء جديدة، والإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

الجدير بالذكر أن "شاكر" حاصل على ليسانس الحقوق عام 1987 وشغل العديد من المواقع بالإدارة المحلية بمحافظة سوهاج، حيث تم تعيينه سكرتيرا عاما بحى شرق سوهاج ثم مساعد لرئيس حى شرق سوهاج ثم رئيس حى غرب سوهاج وكذلك رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما حتى تم تعيينه رئيسا لحى شرق سوهاج، وتم ندبه رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم والذي ظل يشغله حتى تم تعيينه اليوم رئيسا لمركز ومدينة إطسا خلفا للمهندس خالد فراج الذي تم تعيينه رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي.

محافظ الفيوم يوجه ببذل أقصى الجهد وتقديم خدمات أفضل للمواطنين

ووجه محافظ الفيوم، رؤساء المدن ونوابهم، ورؤساء الوحدات القروية، ببذل أقصى جهد خلال المرحلة الحالية، والاهتمام بملف النظافة ورفع تراكمات المخلفات اليومية ورفع الإشغالات بالشوارع، وملفي التصالح، والتقنين، والتواجد المستمر بين المواطنين في الشارع، والعمل على حل مشكلاتهم بشكل يومي، مشددا على أن الفترة الحالية تتطلب بذل أقصى جهد من قيادات الإدارة المحلية في جميع المراكز والتفانى في أداء الأعمال والمهام المكلفين بها لتنفيذ ومتابعة توجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في العديد من الملفات الخدمية التي تهم المواطن بالمحافظات .

ولفت محافظ الفيوم إلى أن المحافظة تقوم بمتابعة وتقييم أداء جميع قيادات الإدارة المحلية ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية بالقرى بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لاختيار أفضل العناصر والدفع بها للمناصب القيادية المطلوبة خلال الفترة المقبلة واستبعاد المقصرين و نقلهم إلى وظائف إدارية بعيداً عن قطاعات خدمة المواطنين، مشيراً إلى أهمية تصعيد الكوادر والقيادات المحلية المتميزة القادرة على التفانى في العمل والتي تتميز بالنزاهة والشفافية والعمل الجماعى لتولى المسئولية في المناصب القيادية بما يساهم في تقديم أقصى مجهود لخدمة المواطنين والإرتقاء بالخدمات المقدمة لهم وتحقيق الرؤية التنموية للدولة.

جاء ذلك فى إطار المتابعة المستمرة لأداء قيادات الإدارة المحلية بكافة المراكز والقرى لضبط منظومة العمل المحلى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وضخ دماء جديدة في المناصب القيادية.