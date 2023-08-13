أسعار العملات العربية اليوم الأحد في البنوك المصرية

أسعار العملات.. حالة من الاستقرار شهدتها أسعار العملات العربية خلال الساعات الاولى من بداية تعاملات اليوم الاحد في البنوك المصرية والشركات المصرفية، وسجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع، وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.06 جنيه للشراء، و80.41 جنيه للبيع.

وفي هذا السياق تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات العربية خلال بداية التعاملات، والتي جاءت على النحو الاتي:

أسعار العملات العربية اليوم الاحد في البنوك والشركات المصرفية

الريال الصعودي

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 100.24 جنيه للشراء، و100.73 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.77 جنيه للشراء، و82.13 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.06 جنيه للشراء، و80.41 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري

وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.45 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 43.48 جنيه للشراء، و43.76 جنيه للبيع.