إصدار 152 بطاقة تموين ذكية للمواطنين بالوادي الجديد

أعلن المهندس صلاح حلمي، رئيس مركز الخدمة المطور بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، عن إصدار 152 بطاقة تموينية ذكية جديدة. وتنوعت البطاقات بين بدل فاقد، بدل تالف، فصل اجتماعي، وإصدار جديد. وأكد أنه سيتم تسليم البطاقات لأصحابها شخصيًا، وذلك بصورة الرقم القومي.

وأشار حلمي إلى أنه تم توزيع هذه البطاقات على الإدارات التموينية في الوادي الجديد لتسهيل الإجراءات على المواطنين. وبحسب التوزيع، فقد تم تخصيص 67 بطاقة لمركز الخارجة، و63 بطاقة لمركز الداخلة، و11 بطاقة لمركز بلاط، و6 بطاقات لمركز باريس، و5 بطاقات لمركز الفرافرة.

وأكد حلمي أهمية تفعيل البطاقات الجديدة لصرف المواطنين مقرراتهم التموينية، وذلك من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة. وفي حالة عدم التفعيل، يتوجب على المواطن زيارة المكتب التمويني التابع له وإدخال بياناته برقم هاتفه الخاص به للشركة. ويجدر بالذكر أن البطاقة الجديدة لن تتمكن من التفعيل إلا بمعرفة المواطن نفسه، وذلك لضمان عدم تفعيل البطاقة إلا بواسطة صاحبها.

يأتي إصدار هذه البطاقات التموينية الذكية في إطار الجهود المستمرة لتحسين خدمات التموين وتسهيل اجراءات صرف المقررات التموينية للمواطنين في محافظة الوادي الجديد. ومن المتوقع أن تسهم هذه البطاقات في تحسين الكفاءة وسرعة عملية صرف المقررات التموينية، وتوفير وقت وجهد المواطنين في الحصول على حقوقهم التموينية.