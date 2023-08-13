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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

أيمن بهجت قمر وحماقي من جديد.. تفاصيل

أيمن بهجت قمر
أيمن بهجت قمر

نشر الشاعر والمؤلف أيمن بهجت قمر، على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك منشوريكشف فيه عودته للتعاون مع الفنان محمد حماقي، بعد غياب 4 سنوات. 

وكتب أيمن بهجت قمر، في منشوره عبر فيسبوك:"من أول بتضحك طيب اضحك لحد يا ستار .. رحله طويله مع حماقي غيبنا فيها آخر اربع سنين عن الشغل مع بعض". 

وأضاف أيمن بهجت قمر، قائلا: “كام يوم وهتنزل لي اغنيه جديده وعوده لينا وكمان الاغنيه لحن حماقي ..ان شاء الله تعجبكم وصباحكم فل»". 

و أطلق  حماقي مؤخرا أغنية بعنوان "لمون نعناع" وحققت نجاحا كبيرا أيضا وهى من اللون الشعبى المقسوم الذى حقق ردود أفعال إيجابية من ملايين المتابعين لحماقي حول العالم عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وروّج الفنان محمد حماقي لحفله الغنائي الذي يقام في ختام مهرجان قرطاج والمقرر يوم 19 أغسطس المقبل.

ونشر حماقي الملصق الدعائي للحفل عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وعلق قائلاً: "أهل تونس متحمس أشوفكم يوم السبت ١٩ /٨ في الحفل الختامي لمهرجان قرطاج".

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