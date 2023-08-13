مياه الأقصر تنفذ ورشة عمل حول معوقات المستثرين

نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر ورشة عمل بديوان عام المحافظة تحت عنوان (الصرف الصناعي وتأثيره علي منظومة الصرف الصحي والبيئة وبحث مشاكل ومعوقات المستثمرين) بحضور كل من العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر.

و نجلاء عبد العال مدير عام هيئة التنمية الصناعية بالمحافظة ودكتور ممدوح محمد مسؤول الصرف الصناعي بالشركة القابضة ودكتور محمود فايز مدير عام الصرف الصناعي بشركة مياه الأقصر و هاني فتحي مدير عام خدمة العملاء بشركة مياه الأقصر وذلك بحضورعدد من المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالأقصر.



حيث ناقشت الورشة ما قد يواجه المستثمرين من مشكلات تتعلق بالبيئة والصرف الصناعى وأخرى خاصة بالمياه والصرف الصحى وطرق تجنبها أو العمل على حل تلك المعوقات في حال حدوثها.

جاء ذلك تحت رعاية المستشار مصطفي الهم محافظ الأقصر وتوجيهات اللواء مهندس محمد يحيي كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر.