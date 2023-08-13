انفينيكس تطلق أول سماعة بلوتوث صناعة مصرية XE22

أعلنت شركة انفينيكس العلامة التجارية الناشئة في سوق الإلكترونيات الاستهلاكية، عن إنتاج أول سماعة بلوتوث في السوق المصري XE22 تحت شعار "صنع في مصر" والتي تتوافر حالياً حصرياً عبر منصة نون للتجارة الإلكترونية.

وقالت انفينيكس إنها مستمرة في توطين صناعة الإلكترونيات في مصر في ظل توجه الدولة والمبادرة الرئاسية "مصر تصنع الإلكترونيات"، ولتقليل فاتورة الاستيراد دعماً لجهود الدولة في توفير النقد الأجنبي وتوطين الصناعة.

وكشفت انفينيكس، عن أن إنتاج السماعة الجديدة XE22 يتم على خط إنتاج جديد للشركة بمصنع في منطقة العين السخنة ، ويستهدف إنتاج العديد من اكسسوارات المحمول خلال الفترة المقبلة تحت مظلة Infinix وبسعر تنافسي في متناول جميع المستخدمين وبجودة عالية.

وأوضحت انفينيكس أنها تستثمر في العنصر البشري المصري (العامل المصري)، من خلال تدريبه وتأهيله وثقل مهاراته في مجال صناعة الإلكترونيات ، مؤكدة أن كل العاملين بالمصنع من الشباب المصري.



مواصفات سماعة Infinix XE22 الجديدة

تأتي سماعة Infinix XE22 بتصميم أنيق ومتطور يلبي احتياجات المستخدمين المهتمين بتجربة صوتية رائعة، حيث تتميز هذه السماعة بتقنيات مبتكرة وأداء صوتي استثنائي، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للاستمتاع بالموسيقى ومشاهدة الأفلام والألعاب.

ويعد أحد أبرز مميزات سماعة Infinix XE22 هو جودة الصوت العالية التي تقدمها، وتأتي السماعة مع ساقين كبيرين بقطر 10 مم، مما يتيح للمستخدمين تجربة صوتية واضحة وقوية بفضل التوصيل العالي للصوت، يمكن للسماعة تقديم ترددات منخفضة عميقة وترددات عالية نقية، مما يعزز تجربة الاستماع ويجعل الموسيقى تنبض بالحياة.



تستطيع سماعة Infinix XE22 العمل لمدة 36 ساعة متواصلة دون انقطاع، هذا بجانب أنها مدعومة بمكبرات صوت ديناميكية 13 ملم ما يعطي جودة صوت عالية ومتميزة تفصلك تماماً عن الواقع المحيط، هذا بجانب خاصية مقاومة المياة والتعرق .

تم تصميم سماعة Infinix XE22 بعناية فائقة لضمان الراحة أثناء الاستخدام اليومي، حيث تأتي السماعة بتصميم خفيف الوزن ومريح، مما يجعلها مثالية للاستخدام لفترات طويلة دون أي إزعاج.

بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز سماعة Infinix XE22 بتقنية عازل الضوضاء النشطة المدعم بالذكاء الاصطناعي، مما يساعد على منع الضوضاء الخارجية وتوفير تجربة استماع هادئة ومنعزلة، بغض النظر عن المكان الذي تتواجد فيه، ستتمكن من الاستمتاع بالموسيقى أو المحادثات بدون تشتيت أو تداخل.

توفر سماعة Infinix XE22 أيضًا توافقًا ممتازًا مع مختلف الأجهزة، ويمكن توصيلها بالهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والكثير من الأجهزة الأخرى عبر Bluetooth 5.3 ، مما يجعلها مريحة للاستخدام في أي وقت وفي أي مكان.

تعد سماعة Infinix XE22 خيارًا ممتازًا لعشاق الصوت عالي الجودة والراحة بفضل تصميمها الأنيق والتقنيات المتطورة التي تحتوي عليها، فإنها توفر تجربة صوتية رائعة تجعلك تستمتع بالموسيقى وتستمع إلى المحتوى المفضل لديك بأعلى جودة ممكنة، إذا كنت تبحث عن سماعة عالية الأداء في متناول يدك، فإن سماعة Infinix XE22 هي الخيار الأمثل.