استدعاء أهل طالبة ثانوي عام قفزت من الطابع الخامس

قررت نيابة المطرية، اليوم الأحد، استدعاء أهل طالبة قامت بالتخلص من حياتها بالقفز من الطابق الخامس، وذلك بسبب حصولها على 51 % في نتيجة امتحانات الثانوية العامة وعدم قدرتها على الالتحاق بالكلية التي ترغب فيها لسماع أقوالهم.

وكشفت المعاينة الأولية أن الفتاة ألقت بنفسها من الطابق الخامس فأصيبت بكسور متفرقة في الاضلع والقفص الصدري وكسر بالجمجمة وعلى إثرها سقطت جثة هامدة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بوجود جثة بأحد شوارع منطقة المطرية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثرت على جثة فتاة مصابة بكدمات وكسور بمختلف أنحاء الجسم.

وكشفت التحريات أن الفتاة عمرها 16 سنة، طالبة ثانوية وبعد ظهور النتيجة تبين حصولها على مجموع 51 % فانتابتها حالة نفسية سيئة منذ حينها لعدم قدرتها على الالتحاق بالكلية التي كانت تريدها، فقامت بإلقاء نفسها من الطابق الخامس.

وتم نقل الجثة للمشرحة، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات، وسؤال شهود العيان، كما قام رجال المباحث بالاستماع لأقوال والدتها وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.