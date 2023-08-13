احباط محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش عبر مطار الغردقة

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولى برئاسة عبدالعال نعمان مدير عام جمارك مطار الغردقة وجابر موسى مدير الإدارة من ضبط محاوله تهريب كمية من مخدر الحشيش بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسن 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من ليون بفرنسا ترانزيت تركيا اشتبه خالد صالح مأمور الجمرك فى راكب فرنسى من أصل عربى أثناء خروجه من بوابه اللجنة الجمركية .

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمود جمال ومحمد صبحى تلاحظ وجود كثافات .

وبالعرض على مهند سامى المشرف على صالة الوصول الدولى قرر تكليف عادل قرنى بتفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود 15 جرام من جوهر الحشيش المخدر المدرج بجدول المخدرات داخل علب الكريم

وقام بالجرد والتحريز محمد أبو بكر وكريم فتحى بحضور أحمد عسكر من مكافحة التهرب الجمركي ووليد زيادة من الأمن الجمركى وعصام عباس مدير الإدارة.

قرر عبدالعال نعمان مدير عام الإدارة العامة لجمارك الغردقه إتخاذ الإجراءات القانونيه وتحرير محضر ضبط جمركى للراكب رقم ٢٧ لسنه ٢٠٢٣ وإحالة الراكب للنيابة العامة بعد العرض على عمر خليفه رئيس الاداره المركزيه لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحه الجمارك بتشديد الرقابه على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافه محاولات التهرب الجمركى

المضبوطات

المضبوطات