الأحد 13 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الإيقاه بتشكيل عصابي بالدقهلية تخصص في سرقة الدراجات النارية

درجات نارية
درجات نارية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابى بالدقهلية تخصص فى سرقة الدراجات النارية.

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 فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.. فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية من ضبط تشكيل عصابى ضم (3 أشخاص، لهم معلومات جنائية ، مقيمين بدائرة مركز شرطة أجا) تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية .

  بمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (14) واقعة سرقة بمحافظات 

(الدقهلية - الغربية - القليوبية - القاهرة - المنوفية - الشرقية) وأرشدوا عن المسروقات عدد (14) دراجة نارية.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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