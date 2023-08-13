كل ما تريد معرفته عن التخصصات المتاحة في أكاديمية الفنون 2023

يبحث الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والشهادات المعادلة لها، عن الجامعات والمعاهد والأكاديميات المتاحة أمامهم للالتحاق بها، وأكثر ما يبحث عنه الطلاب أكاديمية الفنون لمعرفة كافة المعلومات عنها.

وتستعد أكاديمية الفنون ابتداءً من غدٍ الاثنين، لاستقبال دفعة جديدة للالتحاق بالمعاهد التابعة لها لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها وللباحثين في الدراسات العليا.

مميزات أكاديمية الفنون

- أكاديمية الفنون جهة حكومية تابعة لوزارة الثقافة.

- الشهادات التي تمنحها أكاديمية الفنون معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

- التنسيق الخاص بها لا ينتمي لتنسيق الثانوية العامة ولكن يخضع لنظام القبول بمعاهد الأكاديمية لنظام خاص بها.

- مدة الدراسة بأكاديمية الفنون 4 سنوات.

- تمنح شهادة البكالوريوس في الفنون.

- تقبل طلاب الثانوية العامة الحاصلين على مجموع يبدأ من 55%.

- تقبل طلاب الثانوية الأزهرية والدبلومات الفنية في بعض المعاهد (فقط في معهد الفنون المسرحية ومعهد الفنون الشعبية).

معاهد أكاديمية الفنون

أولًا المعهد العالي للفنون المسرحية والذي يضم 3 أقسام هي:

- التمثيل والإخراج

- قسم الدراما والنقد

- قسم الديكور

ثانيًا المعهد العالي للسينما ويضم 8 أقسام هي:

- الإخراج.

- الديكور.

- الرسوم المتحركة.

- المونتاج.

- السيناريو.

- الإنتاج.

- هندسة الصوت.

- التصوير.

ثالثًا المعهد العالي للموسيقى العربية ويضم:

- النظريات والتأليف والقيادة.

- الغناء.

- الآلات.

رابعًا المعهد العالي للكونسير فتوار ويهتم بدراسة الموسيقى الغربي، ويضم أقسام:

- البيانو.

- الوتريات.

- النفخ والإيقاع.

- الغناء.

- التأليف والنظريات والقيادة.

- موسيقى الحجرة ومصاحبة البيانو.

- الصولفيج وعلم الموسيقى.

خامسًا المعهد العالي للباليه.

سادسًا المعهد العالي للفنون الشعبية ويضم 5 أقسام:

- الأدب الشعبي.

- مناهج الفلكولور وتقنيات الحفظ.

- العادات والمعتقدات والمعارف الشعبية.

- فنون التشكيل الشعبي والثقافة المادية.

- فنون الأداء الشعبي.

سابعًا المعهد العالي لفنون الطفل ويقبل خريجي الكليات فقط، ويضم الأقسام التالية:

- العرائس.

- الألعاب اليدوية.

- الإنتاج الإبداعي للطفل.

- الإخراج والوسائط المتعددة.

ثامنًا المعهد العالي للنقد الفني ويقبل من بعد الليسانس والبكالوريوس لاستكمال الدراسات العليا، وأقسامه:

- النقد السينمائي والتليفزيوني.

- النقد الموسيقي.

- النقد الأدبي.

- نقد فنون الأداء الحركي.

- نقد الفنون التشكيلية.

- فلسفة الفن وعلومه.

تاسعًا المعهد العالي لترجمات الفنون والأدب والوسائط الفنية ويقبل من بعد الليسانس والبكالوريوس لاستكمال الدراسات العليا، وأقسامه:

- ترجمة الأدب.

- ترجمة الفنون والوسائط الفنية.