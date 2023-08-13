مصر تستضيف بطولة كأس الأمم الافريقية لكرة القدم للساق الواحدة إبريل المقبل

بمشاركة ٢٠ دولة

تنظم مصر خلال الفترة من ١٦ الي ٢٦ إبريل المقبل ٢٠٢٤بمشاركة ٢٠ دولة حسبما أعلن الدكتور حسام الدين مصطفي رئيس اللجنة البارالمبية المصرية ليتم الإعلان رسميا عن استضافة مصر للبطولة للمرة الاولي.

كما أعلن مصطفي عثمان نائب رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) تعيين محمد عادل حسني رئيس اللجنة الفنية باللجنة البارالمبية ورئيس لجنة كرة القدم بالاتحاد العربي لرياضات اصحاب الهمم وسارة سمير عضو لجنة كرة القدم باللجنة البارالمبية اعضاء بالاتحاد الافريقي لكرة القدم ،جاء ذلك خلال الموتمر الصحفي للاعلان عن تعيين المدير الفني التركي الجديد للمنتخب ايفران ياونيك والذي تولي الادارة الفنية للمنتخب استعدادا لبطولة كأس الامم الافريقية التي تنظمها مصر إبريل المقبل ٢٠٢٤بمشاركة ٢٠ دولة.



أكد المدير الفني التركي للمنتخب علي سعادته بتولي الفريق مشيدا بالدعم المالي والفني للمنتخب ووعد بتحقيق طموحات اللاعبين وكل الاجهزة الرياضية الداعمة لنشاط كرة القدم للساق الواحدة مشيرا الي اهمية زيادة الفرق بالاندية المصرية .

من جانبها قالت سارة سمير عضو اللجنة البارالمبية و مسؤول لجنة التطوير بالكاف اننا بدانا الطريق بمنظومة ادارية وفنية لتحقيق تطلعات الشباب ونشر اللعبة في مختلف المناطق لتقديم منظومة ناجحة علي كافة المستويات ورفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية

واكد محمد عادل حسني رئيس اللجنة الفنية لنشاط كرة القدم للساق الواحدة باللجنة البارالمبية علي تقديم كافة سيل الدعم لنجاح منظومة كرة القدم للساق الواحدة في مصر وتشجيع الشباب واصحاب الهمم علي المشاركة واكتشاف المواهب قائلا ان القادم افضل للعبة

ووجه محمد عادل الشكر لمنظومة الرياضة في مصر وللدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللجنة البارالمبية وكل الداعمين للرياضة في مصر

شارك في الموتمر المهندس خالد عبد الحفيظ امين صندوق الاتحاد الافريقي في كرة القدم للساق الواحده و الدكتور وليد الملاح رئيس روابط للاستثمار الرياضي والدكتور هيثم الملاح واللاعبين بمنتخب مصر للساق الواحدة.