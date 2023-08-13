الأحد 13 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

3 مصابين في انقلاب سيارة ملاكي بأوسطي الغردقة

انقلاب سيارة ملاكي
انقلاب سيارة ملاكي

أصيب 3 أشخاص، اليوم الأحد، فى انقلاب  سيارة بالطريق الدائرى الأوسط بالغردقة، وتم نقل المصابين لمستشفى الغردقة العام، لتلقي العلاج وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة 

وكان  مدير أمن البحر الأحمر قد تلقى  إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدائري الاوسط أمام الغابه الشجرية.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة كل من محمود عبده محروس 32 سنة "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، زياد حسام عبد التواب 16 سنة "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، مختار إمام حسن 24 سنة "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم".

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب الحادث 

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