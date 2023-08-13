تشيع جثمان 5 أشخاص من عائلة واحدة لقوا مصرعهم في حادث سير

تشيع قرية سنتماي التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، جثمان خمسة من أبنائها من عائلة واحدة لقوا مصرعهم فى حادث سير بطريق المنصورة بنها أمام مدينة كفر شكر التابعة لمحافظة القليوبية.

البداية بتلقي مدير أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز كفر شكر بوقوع حادث سير على الطريق لسيارة ملاكي وبه خمسة شباب، وعلى الفور تم استدعاء سيارات الإسعاف وتم نقلهم إلى مستشفى كفر شكر المركزى، ولكنهم لفظوا أنفاسهم الأخيرة.

و بالفحص تبين أن جميعهم من قرية سنتماي التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وجميعهم من أسرة واحدة ، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري إنهاء تصريح الدفن بعد العرض على النيابة العامة، التى باشرت التحقيقات.