1130 متسابقا يشاركون فى منافسات بطولة الصعيد التاسعة للسباحة بالمنيا

تواصل بطولة الصعيد التاسعة للسباحة منافساتها على أرض محافظة المنيا عروس الصعيد ، للمرة الثانية حتى 20 أغسطس الجارى 2023 ، وذلك تحت رعاية اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، والتى ينظمها الإتحاد المصرى للسباحة فرع منطقة الصعيد بمشاركة 8 محافظات.

وأوضح مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، أن المنافسات تقام بحمام سباحة جامعة المنيا، بمشاركة أكثر من 1130 سباحا وسباحة لأول مرة فى بطولات الاتحاد بالصعيد من مختلف الفئات العمرية من محافظات (المنيا وبنى سويف وأسيوط والبحر الأحمر وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان)، مشيرا، إلى أن البطولة تشمل جميع السباقات الفردية والتتابعات والفرق ، فى سباحات الحرة ، و الصدر، والظهر، والفراشة.

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة ، إلى أهمية السباحة وممارستها ومدى الاستفادة منها، مؤكدا أن الأديان السماوية تدعو إلى ذلك، وأشار إلى اهتمام الوزارة بمشروع الموهبة والبطل الأوليمبى، وحصول مصر على العديد من المراكز المتقدمة فى البطولات العالمية والقارية، وأشاد بالدور والتنظيم المتميز الذى يقوم به الإتحاد ومنطقة الصعيد.

كما رحب وكيل الوزارة بكافة المحافظات المشاركة، موضحا ، أن محافظة المنيا بها أكثر من 12 حمام سباحة بالأندية ومراكز الشباب تخضع تحت الإشراف المباشر لمديرية الشباب والرياضة بجانب العديد من الحمامات التى ستطرح للانشاء من خلال الاستثمار الرياضى.

وذكر المهندس أدهم دهب أن البطولة تقام بمحافظة المنيا للمرة الثانية بمشاركة 8 محافظات شملت ، المنيا ، وبنى سويف ، وأسيوط ، والبحر الأحمر ، وسوهاج ، وقنا ، والأقصر ، وأسوان، بعدد 20 نادى ومركز شباب، بمشاركة أكثر من 1130 سباح وسباحة لأول مرة فى بطولات الإتحاد بالصعيد، وتقام المسابقة خلال تسعة أيام من 12 إلى 20 أغسطس بحمام سباحة جامعة المنيا.

وتقام المسابقات لمختلف الفئات العمرية، وفى جميع السباقات الفردية والتتابعات، والفرق، فى سباحات الحرة «الكرول» وسباحة الصدر«البرست» وسباحة الظهر «الباك» وسباحة الفراشة «الدولفين»، وكذلك دورة تدريبية للمدربين لمدة6 أيام ، على هامش البطولة فى الفترة من 12 إلى17 أغسطس، ومهرجان للبراعم بمحافظة المنيا، يقام يومى 19 أغسطس و 20 أغسطس الجارى مهرجان السباحة مسافات طويلة.

وكان قد حضر حفل الإفتتاح، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة، الدكتور طارق صلاح عميد كلية التربية الرياضية، الدكتور عادل مكى عميد كلية التربية الرياضية جامعة أسوان، ناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، المهندس أدهم دهب رئيس مجلس إدارة منطقة الصعيد للسباحة، أحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة، الدكتور محمد حمدى معاون وكيل الوزارة ومدير العلاقات العامة ،الدكتور أحمد جمعة مدير إدارة الهيئات الرياضية، الدكتور وليد عباس، الدكتور أحمد حجازى، الدكتور عز درويش عضو مجلس إدارة منطقة الصعيد للسباحة.

وبدء حفل الإفتتاح بالسلام الجمهورى، ثم طابور عرض للأندية، ومراكز الشباب المشاركة لعدد من السباحين والحكام، ثم كلمة الدكتور طارق صلاح عميد كلية التربية الرياضية بالمنيا، حيث قدم الشكر للدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، مشيرا إلى أن هذه البطولة هى ثانى بطولة للاتحاد تقام بمحافظة المنيا، وأشاد بالجهود المبذول من المسؤولين، ودور الإتحاد المصرى للسباحة فى إقامة تلك البطولات بمحافظات الصعيد بصفة مستمرة لنشر اللعبة وتشجيع النشئ والشباب على ممارسة اللعبة.