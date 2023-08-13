الأحد 13 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية تدعو طرفي النزاع بالسودان إلى وقف القتال

الحرب في السودان
الحرب في السودان

دعت مديرة قسم العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "إديم وسورنو"، طرفي النزاع في السودان إلى وقف القتال، وتغليب المصلحة العليا للشعب السوداني المتجذرة في السلام والاستقرار، مشيرة إلى أن النازحين واللاجئين يرغبون في العودة إلى منازلهم؛ لممارسة حياتهم الطبيعية .

txt

4 أشهر من الحرب في السودان ومخاوف من استمرارها لسنوات

txt

100 يوم من الحرب العبثية فى السودان

الحرب في السودان 

وأشارت المسؤولة الأممية - بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة - إلى الجهود التي تبذلها المنظمة الدولية لمساعدة ملايين السودانيين الذين انقلبت حياتهم رأسا على عقب منذ اندلاع الصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في 15 أبريل، وتسبب الصراع حتى الآن في فرار نحو أربعة ملايين شخص من ديارهم، فيما يواجه أكثر من 20 مليون شخص في البلاد خطر الجوع الشديد.

وأكدت أن الأمم المتحدة، من منظور إنساني، لا يمكنها إصلاح مشكلة قصف المدن على سبيل المثال، وما يمكن القيام به، هو حث الأطراف المتحاربة في السودان على تجنب استهداف الأصول المدنية وفقا لاتفاقيات جنيف، مشيرة إلى أن معظم المنشآت الصحية بالخرطوم لا تعمل وهي المركز الحضري والعاصمة، حيث كانت الأمور فيها تسير بخير، وفجأة أصبحت تحت الحصار. 

وذكرت المسؤولة الأممية ، أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، شارك في إعلان جدة، الذي يهدف، من بين أمور أخرى، إلى تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بأمان إلى المحتاجين، وتمكن من ضمان فض الاشتباك، والاتصال بالأطراف للسماح بحركة الشاحنات، وبناء على ذلك، تم التنقل من بورتسودان إلى دارفور ومواقع أخرى، وتم إيصال 780 شاحنة محملة بأنواع مختلفة من المساعدات- من الصحية إلى الغذاء إلى البذور.

 

مواد متعلقة

فرص عمل خلال أسبوع تمكين الشباب في أسوان (فيديو)

الدفاع الروسية: تدمير مسيرة أوكرانية في بيلجورود

سعر الذهب اليوم الأحد في محلات الصاغة

4 أشهر من الحرب في السودان ومخاوف من استمرارها لسنوات

الحرب في السودان دمرت الولايات

نقابة الصحفيين تنظم يوما في حب السودان لمواجهة تداعيات الحرب