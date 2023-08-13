زراعة أسيوط تتابع حالة النباتات والحقول بمركز أبنوب
في إطار المتابعة المستمرة التي يقوم بها الدكتور عليوة سند وكيل وزارة الزراعة في محافظة أسيوط، بتوجيهات من اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة. تم تنفيذ زيارة ميدانية من قبل الدكتور رضا عليوة سند، لمتابعة حالة النباتات والحقول في قرية بني رزاح التابعة لمركز أبنوب
وتهدف هذه الزيارة إلى التأكد من سلامة النباتات وخلوها من أي أمراض أو آفات تؤثر على إنتاجية المحاصيل الزراعية. وقد تم العثور على حقول الذرة في حالة جيدة، مشجعة للغاية ومبشرة بموسم زراعي ناجح.
وأعرب الدكتور رضا عليوة سند عن رضاه وسعادته تجاه النتائج الإيجابية التي تم رصدها في المنطقة، مؤكداً أهمية استمرار المتابعة الدقيقة للحقول والنباتات بهدف الحفاظ على إنتاجية الزراعة وضمان جودتها.
وجدير بالذكر أن محافظة أسيوط تعد من المحافظات الزراعية الرائدة في مصر، حيث تشتهر بإنتاج محاصيل زراعية متنوعة وذات جودة عالية. وتجدر الإشارة إلى أن الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الزراعة والجهات المعنية لمتابعة حالة النباتات والحقول تسهم في تحقيق الاستقرار الزراعي والنمو الاقتصادي في المنطقة.
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