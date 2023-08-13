تحرير 48 محضراً تموينياً في حملات لضبط أسواق المنيا

شنت مديرية التموين بمحافظة المنيا ، حملات تموينية وتفتيشية ورقابية مكثفة ، على أصحاب المخابز البلدية والأسواق الشعبية ، والمحلات التجارية ، وتمكنت الحملة المكبرة بالتعاون مع مفتشي الرقابة التموينية ومباحث التموين .

من تحرير 48 محضرا تموينيا مخالفا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية ، وتضافر كافة الجهود خلال الحملات التفتيشية ، بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ، والوحدات المحلية، لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية ، وللإطمئنان على توافر السلع الغذائية ، ومراقبة الأسعار ، ورصد محتكري السلع والمواد الغذائية.

ومن جانبه، استعرض الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا ، جهود المديرية في تنفيذ حملاتها التموينية والتفتيشية ، وأسفرت الحملات المكبرة ، عن تحرير 48 محضرا تموينيا مخالفا ، ففي مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تم تحرير 40 محضراً تموينياً ، تنوع بين (إنتاج خبز ناقص الوزن– غير مطابق للمواصفات -توقف عن العمل -تصريف وتجميع -مخالفات أخري).

وفي مجال متابعة الأسواق ، تمكنت الحملات التموينية ، من تحرير 8 محاضر متنوعة ، شملت ، (غش تجاري - ذبح خارج السلخانة - بيع بأزيد من الأسعار المقررة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال للمخالفين.