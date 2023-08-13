الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تحرير 48 محضراً تموينياً في حملات لضبط أسواق المنيا

الحملات التموينية
الحملات التموينية

شنت مديرية التموين بمحافظة المنيا ، حملات تموينية وتفتيشية ورقابية مكثفة ، على أصحاب المخابز البلدية والأسواق الشعبية ، والمحلات التجارية ، وتمكنت الحملة المكبرة بالتعاون مع مفتشي الرقابة التموينية ومباحث التموين .

من تحرير 48 محضرا تموينيا مخالفا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية ، وتضافر كافة الجهود خلال الحملات التفتيشية ، بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ، والوحدات المحلية،  لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية ، وللإطمئنان على توافر السلع الغذائية ، ومراقبة الأسعار ، ورصد محتكري السلع والمواد الغذائية.

ومن جانبه، استعرض الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا ، جهود المديرية في تنفيذ حملاتها التموينية والتفتيشية ، وأسفرت  الحملات المكبرة ، عن تحرير 48 محضرا تموينيا مخالفا ، ففي مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تم تحرير 40 محضراً تموينياً ، تنوع بين (إنتاج خبز ناقص الوزن– غير مطابق للمواصفات -توقف عن العمل -تصريف وتجميع -مخالفات أخري).

وفي مجال متابعة الأسواق ، تمكنت الحملات التموينية ، من تحرير 8 محاضر متنوعة ، شملت ،  (غش تجاري - ذبح خارج السلخانة - بيع بأزيد من الأسعار المقررة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال للمخالفين.