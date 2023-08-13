تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 325 طن أسمدة ومخصبات زراعية بدون تصريح داخل مصنع "منتهى التراخيص" بالمنوفية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم تهريب مستلزمات الإنتاج الزراعى.

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وكانت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالإشتراك مع قطاع الأمن العام قد أكدات قيام (مالك مصنع أسمدة ومخصبات زراعية "منتهى التراخيص") كائن بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية، بتجميع كميات كبيرة من الأسمدة والمخصبات الزراعية المُدعمة والمحظور تداولها بدون تصريح، وتغليفها بالشكائر الخاصة بالمصنع ملكه ، مما يؤثر بالسلب على الثروة الزراعية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع المشار إليه وأمكن ضبط (مالك المصنع) وبالتفتيش عُثر على (105 طن أسمدة زراعية مُدعمة - 220 طن منتج نهائى لأسمدة ومخصبات زراعية خاصة ببعض الشركات) معبأة داخل شكائر كما تم ضبط مخزن عشوائى "بدون ترخيص" خاص بالشركة .

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.