موعد انطلاق كأس العالم للأندية في مدينة جدة السعودية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، للمشاركة في فعاليات بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيف مدينة جدة السعودية فعالياتها خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري ، بصفته بطل النسخة الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.





ومن المقرر أن تستضيف المملكة العربية السعودية كافة منافسات البطولة في مدينة جدة ، بعد تأكيدات الاتحاد الدولي لكرة القدم أخيرًا على جاهزية المدينة للاستضافة.

على صعيد آخر أعلن خالد بيبو، مدير الكرة بالأهلي، عن انضمام صلاح محسن إلى قائمة الفريق الأول لكرة القدم لخوض منافسات الموسم المقبل.

ومن المقرر سفر اللاعب مع الفريق في معسكر الإعداد بالنمسا، والمحدد له الفترة من ٢٨ أغسطس حتى ٦ سبتمبر المقبل.. جاء ذلك بناءً على رؤية مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، في إطار استعدادات الأحمر للموسم الجديد.



وتشهد منافسات كأس العالم للأندية خلال نسختها المقبلة تواجد الاهلي المصري بصفته ممثلا عن قاره افريقيا بعد حصده للقب دوري ابطال افريقيا لمره 11 في تاريخه على حساب نظيره الوداد المغربي بالفوز في القاهره بثنائيه لهدف ثم التعادل الايجابي في الدور البيضاء بهدف كل منهما، كذلك تشهد البطوله مشاركه نادي الاتحاد السعودي الذي حصد اخيرا لقب الدوري المحلي هناك ليتاهل الى المحفل العالمي .

ومن المقرر أيضًا تواجد مانشستر سيتي الانجليزي الذي سبقه وان توج الاسابيع الماضيه بلقب دوري ابطال اوروبا للمرة الاولى في تاريخه.

واعلن الاتحاد الدولي لكره القدم على ان عام 2025 سيشهد نظاما مختلفا لبطوله كاس العالم للانديه بتوسيع قاعده الأندية الممثلة عن كل قاره ليصبح المشاركين في البطوله 32 فريق بدلا من نظامها الحالي المقتصر على سبعة أندية فقط.