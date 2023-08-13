أعلنت الدكتورة سلوى مصطفى، رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بمحافظة الوادي الجديد، عن بدء حملات تفتيشية في قرى مركز الداخلة، تستهدف الأنشطة التجارية بهدف ضمان التزام أصحاب المنشآت بقانون حماية المستهلك. تشمل الحملات فحص الأسعار وإصدار فواتير قانونية.

بالإضافة إلى توعية المواطنين وأصحاب المنشآت بسياسة الاستبدال والاسترجاع وطرق التواصل مع الجهاز.

تهدف هذه الحملات إلى تنظيم الأسواق وتحقيق الأمان في المعاملات التجارية وتعزيز العلاقة بين التاجر والمستهلك ضمن إطار يشمل الحكومة والرقابة الشعبية. بالإضافة إلى حقوق المستهلكين، يسعى جهاز حماية المستهلك لحماية المستهلكين من خلال ضمان دقة وجودة المنتجات والخدمات التي يقدمها التجار والموردين، مما يساهم في تطوير الصناعات المحلية والخدمات.

وشددت الدكتورة سلوى مصطفى على ضرورة تفعيل دور المواطنين في الإبلاغ عن أي مخالفات أو إشكاليات تتعلق بحقوقهم كمستهلكين. وأكدت على أن الجهاز يقدم وسائل التواصل المختلفة لاستقبال الشكاوى وضمان متابعتها وحلها بشكل فعّال.