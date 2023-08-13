تشافي يعلن قائمة برشلونة لمواجهة خيتافي

أعلن الجهاز الفني لفريق برشلونة بقيادة المدرب تشافي هيرنانديز، قائمة البلوجرانا لمواجهة خيتافي في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً اليوم الأحد، في ملعب ألفونسو بيريز في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

وشهدت قائمة فريق برشلونة لمباراة خيتافي غياب إينيجو مارتينيز بسبب إصابة عضلية، مع وجود فيران توريس بعد قرار الدوري الإسباني بعدم تطبيق الإيقاف على اللاعبين الذين حصلوا على الإنذار الخامس في آخر جولات الموسم الماضي.

كما تم استبعاد ماركوس ألونسو من القائمة لعدم تسجيله حتى الآن والحارس إينياكي بينيا كذلك مع سيرجينيو ديست وكليموه لينجليه.

قائمة برشلونة لمباراة خيتافي

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن، أندير أسترالاجا.

الدفاع: رونالد أروخو، أندريس كريستنسن، جول كوندي، إريك جارسيا، أليخاندرو بالدي.

الوسط: جافي، بيدري، أوريول روميو، سيرجي روبيرتو، فرينكي دي يونج، إلكاي جوندوجان، فيرمين لوبيز، مارك كاسادو.

الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، أنسو فاتي، رافينها، عبد الصمد الزلزولي، لامين يامال.

ونجح ريال مدريد في الفوز على مضيفه أتلتيك بلباو على ملعب سان ماميس بهدفين دون رد في إطار مباريات الجولة الأولى من الدوري الإسباني، وسجل رودريجو جوس مهاجم الملكي الهدف الأول وحسم الإنجليزي بيلينجهام نتيجة اللقاء قبل نهاية الشوط الأول بهدف ثان بمرمى النادي الباسكي.